Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Израиль вернул из Газы тело последнего заложника

Израиль вернул на родину останки последнего заложника: как освобождали остальных
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Инфографика РБК
ЦАХАЛ сообщила, что вернула на родину тело последнего заложника, остававшегося в секторе Газа, — 24-летнего сержанта Рана Гвили, его личность удалось подтвердить. Как освобождали остальных заложников — в инфографике РБК

26 января ЦАХАЛ заявила, что Израиль вернул на родину тело последнего заложника ХАМАС — 24-летнего сержанта Рана Гвили, который погиб во время нападения 7 октября 2023 года. Чтобы найти останки, военным пришлось эксгумировать 250 тел на мусульманском кладбище в восточной части города Газа.

3 декабря ХАМАС передал Израилю тело погибшего заложника Судтисака Ринталака. 42-летний гражданин Таиланда работал в садах приграничного кибуца Беэри. Его убили во время атаки палестинского движения на южные районы Израиля 7 октября 2023 года. Тело Ринталака находилось в Газе более двух лет. Тела еще двоих заложников были переданы ЦАХАЛ 14 и 26 ноября, это были останки 73-летнего Мени Годара и 48-летнего Дрора Ора, оба были убиты в день нападения. В секторе Газа остаются тело еще одного израильтянина — 24-летнего Рана Гуили.

9 ноября ХАМАС передал останки лейтенанта ЦАХАЛ Адара Голдина. Он был убит в августе 2014 года во время гуманитарного перемирия, его тело находилось в Газе более 11 лет. Власти Турции заявили, что вернуть тело на родину позволило именно содействие Анкары.

Всех остававшихся в живых заложников ХАМАС освободил и передал Израилю 13 октября. Договоренность об освобождении была достигнута в рамках плана урегулирования конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Обмен был проведен в два этапа: в 8 утра движение передало семь человек, ближе к 11 — еще 13. Вечером ХАМАС передал останки еще четырех заложников, захваченных 7 октября.

Согласно изначальному плану, все оставшиеся в Газе тела заложников должны были передать в течение 72 часов с момента публичного принятия Израилем соглашения. Однако представители ХАМАС предупреждали, что некоторые из останков находятся под завалами и на поиск и возвращение их в Израиль потребуется больше времени. Также группировка заявляла, что для работ нужна спецтехника, которую невозможно доставить без международного посредничества.

Передача оставшихся тел заложников началась в ночь на 15 октября. Тогда Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС передал четыре гроба с останками заложников. Однако после проведения медицинской экспертизы удалось подтвердить личность только троих. Еще одно тело не удалось идентифицировать как израильского пленного. В ночь на 16 октября ХАМАС передал еще два тела, личность обоих заложников подтвердили. За период с 17 октября по 7 ноября ХАМАС передал Израилю тела еще 14 человек.

Рано утром 7 октября 2023 года ХАМАС начал операцию «Буря Аль-Аксы». Члены движения проникли на южные территории Израиля и захватили 251 заложника, в основном из числа мирных жителей. Еще четверо заложников находились в плену ХАМАС с 2014–2015 годов. Израиль в ответ начал полномасштабную военную операцию в секторе Газа.

За два года конфликта стороны провели три обмена пленными. Суммарно ХАМАС вернул 190 человек, 35 из которых были мертвы. Останки еще 51 заложника военные ЦАХАЛ сами вывезли с территории сектора Газа в результате боевых операций. Еще восемь человек Армия обороны Израиля освободила живыми. Пятеро заложников были спасены при международном посредничестве.

  • 29 июня ЦАХАЛ вывез из сектора Газа тела двоих заложников.
  • 21 июня в результате операции, проведенной ЦАХАЛ и израильскими спецслужбами, были возвращены в Израиль тела еще трех человек.
  • В ночь на 5 июня израильские силы безопасности вывезли из сектора Газа тела двух человек, убитых в октябре 2023 года.
  • До этого, 12 мая, ХАМАС освободил израильского заложника, имеющего второе гражданство США. Власти Израиля тогда отмечали, что освобождение стало возможно благодаря дипломатическому давлению со стороны американского президента Дональда Трампа.

В рамках перемирия сторон, которое начало действовать 19 января и продлилось шесть недель, ХАМАС освободил 33 «гуманитарных» заложника из числа женщин, детей, пожилых, больных и раненых, а также пять иностранцев дополнительно к оговоренным пленным. В обмен на пленных на первом этапе перемирия Израиль освободил более 1,8 тыс. палестинских заключенных. Предполагалось, что перемирие будет продлено на вторую и третью фазы, но сторонам так и не удалось договориться.

«Я не видел даже теней»: воспоминания десяти бывших заложников ХАМАС
Общество

  • 19 января МИД Израиля сообщил, что бойцы ЦАХАЛ вывезли тело сержанта Орона Шауля, которое находилось у ХАМАС с 2014 года.
  • Незадолго до этого, в начале января, бойцы ЦАХАЛ извлекли из туннелей в секторе Газа тела еще двух убитых в плену заложников.

8 июня 2024 года при рейде в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа были освобождены четыре человека, включая репатрианта из России Андрея Козлова.

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Светлана Прохорова Светлана Прохорова, Мария Лозовая Мария Лозовая
Израиль ХАМАС сектор Газа заложники инфографика перемирие прекращение огня США Дональд Трамп
Материалы по теме
«Я не видел даже теней»: воспоминания десяти бывших заложников ХАМАС
Общество
Израиль вернул тело последнего погибшего заложника ХАМАС
Политика
WSJ узнала о тайной поддержке Израилем ополчений, воюющих против ХАМАС
Политика
