Израиль вернул из Газы тело последнего заложника
26 января ЦАХАЛ заявила, что Израиль вернул на родину тело последнего заложника ХАМАС — 24-летнего сержанта Рана Гвили, который погиб во время нападения 7 октября 2023 года. Чтобы найти останки, военным пришлось эксгумировать 250 тел на мусульманском кладбище в восточной части города Газа.
3 декабря ХАМАС передал Израилю тело погибшего заложника Судтисака Ринталака. 42-летний гражданин Таиланда работал в садах приграничного кибуца Беэри. Его убили во время атаки палестинского движения на южные районы Израиля 7 октября 2023 года. Тело Ринталака находилось в Газе более двух лет. Тела еще двоих заложников были переданы ЦАХАЛ 14 и 26 ноября, это были останки 73-летнего Мени Годара и 48-летнего Дрора Ора, оба были убиты в день нападения. В секторе Газа остаются тело еще одного израильтянина — 24-летнего Рана Гуили.
9 ноября ХАМАС передал останки лейтенанта ЦАХАЛ Адара Голдина. Он был убит в августе 2014 года во время гуманитарного перемирия, его тело находилось в Газе более 11 лет. Власти Турции заявили, что вернуть тело на родину позволило именно содействие Анкары.
Всех остававшихся в живых заложников ХАМАС освободил и передал Израилю 13 октября. Договоренность об освобождении была достигнута в рамках плана урегулирования конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Обмен был проведен в два этапа: в 8 утра движение передало семь человек, ближе к 11 — еще 13. Вечером ХАМАС передал останки еще четырех заложников, захваченных 7 октября.
Согласно изначальному плану, все оставшиеся в Газе тела заложников должны были передать в течение 72 часов с момента публичного принятия Израилем соглашения. Однако представители ХАМАС предупреждали, что некоторые из останков находятся под завалами и на поиск и возвращение их в Израиль потребуется больше времени. Также группировка заявляла, что для работ нужна спецтехника, которую невозможно доставить без международного посредничества.
Передача оставшихся тел заложников началась в ночь на 15 октября. Тогда Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС передал четыре гроба с останками заложников. Однако после проведения медицинской экспертизы удалось подтвердить личность только троих. Еще одно тело не удалось идентифицировать как израильского пленного. В ночь на 16 октября ХАМАС передал еще два тела, личность обоих заложников подтвердили. За период с 17 октября по 7 ноября ХАМАС передал Израилю тела еще 14 человек.
Рано утром 7 октября 2023 года ХАМАС начал операцию «Буря Аль-Аксы». Члены движения проникли на южные территории Израиля и захватили 251 заложника, в основном из числа мирных жителей. Еще четверо заложников находились в плену ХАМАС с 2014–2015 годов. Израиль в ответ начал полномасштабную военную операцию в секторе Газа.
За два года конфликта стороны провели три обмена пленными. Суммарно ХАМАС вернул 190 человек, 35 из которых были мертвы. Останки еще 51 заложника военные ЦАХАЛ сами вывезли с территории сектора Газа в результате боевых операций. Еще восемь человек Армия обороны Израиля освободила живыми. Пятеро заложников были спасены при международном посредничестве.
- 29 июня ЦАХАЛ вывез из сектора Газа тела двоих заложников.
- 21 июня в результате операции, проведенной ЦАХАЛ и израильскими спецслужбами, были возвращены в Израиль тела еще трех человек.
- В ночь на 5 июня израильские силы безопасности вывезли из сектора Газа тела двух человек, убитых в октябре 2023 года.
- До этого, 12 мая, ХАМАС освободил израильского заложника, имеющего второе гражданство США. Власти Израиля тогда отмечали, что освобождение стало возможно благодаря дипломатическому давлению со стороны американского президента Дональда Трампа.
В рамках перемирия сторон, которое начало действовать 19 января и продлилось шесть недель, ХАМАС освободил 33 «гуманитарных» заложника из числа женщин, детей, пожилых, больных и раненых, а также пять иностранцев дополнительно к оговоренным пленным. В обмен на пленных на первом этапе перемирия Израиль освободил более 1,8 тыс. палестинских заключенных. Предполагалось, что перемирие будет продлено на вторую и третью фазы, но сторонам так и не удалось договориться.
- 19 января МИД Израиля сообщил, что бойцы ЦАХАЛ вывезли тело сержанта Орона Шауля, которое находилось у ХАМАС с 2014 года.
- Незадолго до этого, в начале января, бойцы ЦАХАЛ извлекли из туннелей в секторе Газа тела еще двух убитых в плену заложников.
8 июня 2024 года при рейде в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа были освобождены четыре человека, включая репатрианта из России Андрея Козлова.
