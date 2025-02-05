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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил, что США «займут сектор Газа»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Соединенные Штаты готовы «занять сектор Газа» и приступить к «расчистке» эксклава, заявил президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

«США возьмут под свой контроль сектор Газа, и мы займемся им, — заявил Трамп (цитата по CNN). — Мы будем владеть им и будем нести ответственность за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия».

В секторе нужно «расчистить местность» и избавиться от разрушенных зданий, сказал республиканец. США поспособствуют экономическому развитию, которое «обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья», пообещал он.

Республиканец также не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе Газа. «Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Если необходимо, мы это сделаем. Мы собираемся занять эту часть и развивать ее», — добавил он. В ходе предвыборной кампании политик обещал не допустить участия американских войск в военных действиях за рубежом.

Трамп прежде не раз озвучивал предложение переселить палестинцев из сектора в Египет и Иорданию, заявляя, что регион превратился в «площадку под снос» и стал «очень опасным» местом для проживания. Арабские страны и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас предложение отвергли. Идею раскритиковал и ХАМАС, контролирующий Газу, посчитав, что она станет «путем к созданию хаоса».

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