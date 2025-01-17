Почему сделка с ХАМАС может стоить Нетаньяху премьерского поста

17 января Израиль и ХАМАС наконец подписали соглашение о перемирии и освобождении заложников. Но союзник израильского премьера по правящей коалиции выступил резко против и пригрозил развалом правительства. Подробнее — в статье РБК

Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / AP / ТАСС)

17 января на специальном заседании военно-политического кабинета Израиля была утверждена сделка с ХАМАС. Помимо премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в него входят министры иностранных дел, обороны, юстиции, финансов, национальной безопасности, внутренних дел, стратегических вопросов, транспорта, энергетики и сельского хозяйства. Перед началом встречи Нетаньяху обсудил ход реализации соглашения с палестинской группировкой с командой переговорщиков, вернувшейся ночью из Дохи после подписания окончательного варианта документа. Во второй половине дня началось аналогичное голосование израильского правительства в полном составе — как ожидается, несмотря на возражения части крайне правых, сделка была одобрена.

В офисе Нетаньяху ранее заверили, что после одобрения соглашения освобождение заложников начнется, как ранее и сообщалось, 19 января. Управление по делам заложников и пропавших без вести при канцелярии премьер-министра Израиля сообщило, что провело «серию учений по подготовке к различным сценариям», чтобы эффективно оказать помощь заложникам и их семьям. А Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале специальной операции «Крылья свободы» по приему освобождаемых.

Как Израиль и ХАМАС пришли к соглашению

С декабря 2023 года, когда истек срок первого перемирия между Израилем и ХАМАС, группа международных посредников — Египет, Катар и США — предпринимала всяческие усилия, чтобы согласовать еще одну сделку по освобождению остающихся в плену заложников и потенциальному переходу к полному прекращению огня. Неоднократно стороны заявляли, что «как никогда близки» к заключению соглашения, но оно раз за разом срывалось.

В конце декабря 2024 года переговоры снова активизировались, а 15 января сначала избранный президент США Дональд Трамп, а затем и действующий глава страны Джо Байден объявили о достижении сделки. С таким же заявлением выступил премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. «Две воюющие стороны в секторе Газа достигли соглашения об обмене заключенными и заложниками, и [посредники] объявляют о прекращении огня в надежде на достижение постоянного прекращения огня между двумя сторонами», — сообщил он, выразив надежду на приверженность обеих сторон своим обязательствам. По словам шейха, весь переговорный процесс занял 411 дней.

Правда, 16 января канцелярия израильского премьера заявила, что ХАМАС стал оказываться от договоренностей, создавая «кризис в последний момент». Позднее в офисе премьер-министра Израиля уточнили, что разногласия касались дислокации сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе сектора Газа с Египтом и несогласия ХАМАС с тем, что у Израиля будет право выбрать относительно того, каких именно палестинских заключенных отпускать из тюрем в рамках сделки.

По данным журналиста израильского 14-го канала Тамира Морага, всего в рамках соглашения будет отпущено около 1,7 тыс. человек: около 1 тыс. жителей сектора Газа, задержанных и находящихся под следствием с начала боевых действий, но не принимавших участия в атаке 7 октября 2023 года; 450-500 «легких» террористов, которых отпустят на Западный берег реки Иордан; больше 200 «тяжелых» террористов, совершивших убийства израильтян, — их выпустят в сектор Газа или в третьи страны.

В ночь на 17 января стало известно, что сторонам удалось преодолеть разногласия, и делегации Израиля и ХАМАС наконец подписали соглашение в Дохе. Согласно ранее обнародованной информации, в нем содержатся следующие положения.

На первом этапе, который продлится 42 дня, из плена будут освобождены 33 человека, преимущественно живых. Это «гуманитарные заложники» — женщины, дети, пожилые, больные и раненые. Согласно списку, опубликованному Times of Israel, гражданин России и Израиля Александр Труфанов войдет в их число.

ЦАХАЛ начнет вывод своих подразделений из густонаселенных районов, а мирные палестинцы смогут вернуться в свои дома. Израильская армия сохранит свое присутствие вдоль границы между сектором Газа и Египтом, а также в буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем.

Конечной целью переговоров названо возвращение к устойчивому спокойствию в регионе, которое позволило бы достичь постоянного перемирия.

По данным израильских властей на начало января, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 заложников, включая четверых взятых в плен в 2014–2015 годах. По меньшей мере 36 числятся погибшими, причем некоторые из них были убиты еще 7 октября 2023 года.

Почему крайне правые не поддержали соглашение с ХАМАС

На протяжении всех последних месяцев против сделки выступали два ключевых союзника Нетаньяху по правящей коалиции — министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий ультраправую партию «Оцма Йехудит», и министр финансов Бецалель Смотрич, возглавляющий «Религиозный сионизм». Вскоре после того, как Байден представил проект соглашения между Израилем и ХАМАС 31 мая, оба политика пригрозили выйти из правительства в случае его одобрения (на заседании военно-политического кабинета они оба, согласно данным израильских медиа, проголосовали против сделки, остальные высказались за).

Те же угрозы звучали и ранее, когда переговоры активизировались. Накануне Нетаньяху провел встречи с Бен-Гвиром и Смотричем. Со вторым удалось достичь «значительного прогресса», сообщает Jerusalem Post: он не станет выходить из состава правительства.

А вот Бен-Гвир кабинет покинет. 17 января он пообещал, что в случае одобрения правительством «безответственной сделки» с ХАМАС подаст в отставку, а его партия выйдет из правящей коалиции. Политик допустил, что «Оцма Йехудит» вернется в нее, если будет возобновлена война в секторе Газа «до окончательной победы». В ответ правящая партия «Ликуд» заявила, что Бен-Гвир покроет себя несмываемым позором, если развалит правящую коалицию. Кроме того, в партии Нетаньяху раскрыли еще одну деталь соглашения о перемирии: Израиль заручился гарантиями США, что сможет при необходимости вернуться к боевым действиям и получить необходимое ему оружие и военное оборудование.

Перед заседанием правительства Бен-Гвир повторил свои угрозы, но добавил, что симпатизирует Нетаньяху и позаботится, чтобы тот остался премьер-министром. «Но я уйду, потому что подписанное соглашение является катастрофическим; оно освобождает сотни террористов с окровавленными руками, которые после освобождения будут стремиться убить следующего еврея... это сводит на нет все военные успехи, которые стоили нам такой крови», — сказал он. Эти точку зрения разделяют тысячи израильтян, которые вышли на акции протеста 15 и 16 января, прошедшие в Иерусалиме.

У «Оцма Йехудит» шесть депутатских мандатов в кнессете. В целом же у коалиции Нетаньяху 68 мест из 120. Выход из нее праворадикальной партии, таким образом, не приведет к коллапсу правящей коалиции и досрочным выборам. Однако такая угроза все равно сохраняется: Смотрич грозит выйти из коалиции, если правительство решит перейти от первой ко второй фазе перемирия вместо того, чтобы возобновить боевые действия. В последующие шесть недель израильский лидер столкнется со сложным выбором: либо сохранить парламентское большинство, возобновив войну в Газе и отказавшись от освобождения оставшихся 65 заложников, либо рискнуть коллапсом правящей коалиции и попытать удачи на досрочных выборах, отмечает The New York Times.

Еще летом опросы общественного мнения прочили победу оппозиции во главе с бывшим начальником генерального штаба ЦАХАЛ Бени Ганцем. К концу декабря рейтинги Нетаньяху начали расти на фоне успешных ликвидаций лидеров ХАМАС и «Хезболлы», но затем снова стали снижаться. Завершение войны и сделка с палестинской группировкой может как сыграть ему на руку, так и, напротив, оттолкнуть сторонников с наиболее воинственными взглядами.