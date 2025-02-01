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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Нетаньяху в США обсудит второй этап сделки с ХАМАС и встретится с Трампом

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в США 2 февраля, там он встретится с президентом страны Дональдом Трампом, передает Reuters со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Встреча двух политиков намечена на 4 февраля. В офисе израильского премьера ранее отметили, что Нетаньяху станет первым иностранным лидером, которого Трамп пригласил в Вашингтон во время второго президентского срока.

Помимо ситуации в секторе Газа, лидеры обсудят отношения Израиля с Ираном и его региональными союзниками.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что в США Нетаньяху обсудит следующий этап сделки с ХАМАС об освобождении заложников. Премьер договорился о диалоге со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в ходе телефонного разговора.

Переговоры пройдут в понедельник, 3 февраля, то есть на 16-й день перемирия в Газе. На них будут обсуждаться израильские позиции, добавил советник.

«Позже на этой неделе Уиткофф проведет переговоры с премьер-министром Катара и высокопоставленными представителями Египта», — говорится в сообщении. Эти две страны выступают посредниками в переговорах Израиля и ХАМАС.

Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме в феврале
Политика
Биньямин Нетаньяху (слева) и Дональд Трамп

Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня действует с 19 января. По условиям сделки, в рамках первого этапа палестинская группировка должника освободить 33 заложника. В ответ Израиль пообещал выпустить из тюрем несколько сотен палестинцев. Первый этап продлится 42 дня. На следующих этапах планируется возвращение остальных заложников, в том числе мертвых, начало восстановления сектора Газа и т. д.

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Теги
Персоны
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп США Израиль ХАМАС
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года


 

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