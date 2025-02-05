Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос»
Сектор Газа — это «очень опасное» место для проживания, более 2 млн палестинцев остаются там, «потому что у них нет альтернативы», заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме незадолго до встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
«Это площадка под снос. Все это место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить», — сказал он.
Соглашение о прекращении огня, которое в январе было согласовано между Израилем и ХАМАС, предусматривает трех-пятилетний план восстановления Газы. Однако высокопоставленные чиновники в администрации Трампа считают, что восстановление займет гораздо больше времени, на это уйдет не менее 10–15 лет, передает USA Today.
Трамп на этом фоне заявил, что «проект с Газой никогда не работал». По мнению республиканца, «найти нужный участок земли» и построить там новое жилье «было бы намного лучше, чем возвращаться в Газу».
Политик вновь призвал арабские страны принять палестинцев из сектора Газа. С такой идеей он уже выступал в январе, заявив, что жителей пострадавшего от войны региона могли бы принять Египет и Иордания. Трамп говорил тогда, что за это время в Газе можно будет «навести порядок» и там фактически можно будет начать жизнь «с чистого листа». Эти страны и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас предложение отвергли. В ХАМАС идею Трампа считают «путем к созданию хаоса». «Наши люди в секторе Газа не допустят осуществления этих планов», — заявил представитель группировки Сами Абу Зухри.
Несмотря на это, высокопоставленные представители администрации США продолжают настаивать на переселении палестинцев по гуманитарным соображениям. «По-моему, несправедливо объяснять палестинцам, что они могут вернуться через пять лет. Это просто абсурдно», — заявил журналистам спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
По мнению Трампа он может убедить Египет и Иорданию согласиться принять перемещенных из Газы жителей из-за значительной помощи, которую США оказывают Каиру и Амману, пишет AP. Правые члены коалиции Нетаньяху поддерживают позицию республиканца.
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