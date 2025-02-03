В Киеве назвали «провальным» план советника Трампа с проведением выборов
Предложение США провести выборы на Украине до конца года, особенно в случае перемирия, выглядит как «провальный план», если это все, из чего состоит инициатива. Об этом заявил советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в интервью Reuters.
В начале февраля спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил агентству, что Вашингтон хотел бы проведения на Украине выборов до конца года, особенно, если будет достигнуто перемирие. «В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — сказал он.
Киев не видел полного интервью Келлогга и ознакомился только с несколькими цитатами о выборах, поэтому сложно в полной мере оценить его позицию, сказал Литвин.
«Но если его план — это только прекращение огня и выборы, то это провальный план — [президента России Владимира] Путина не запугать только этими двумя вещами», — заявил он.
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