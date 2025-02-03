Песков заявил, что у Зеленского нет права на переговоры
Комбинации участников мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта еще не обсуждались, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа возможную композицию участников — наверное, это забегать вперед», — добавил он.
Так Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ожидает, что сначала с президентом США Дональдом Трампом проведет диалог украинская сторона, и только затем пройдут расширенные мирные переговоры. «Нам следует перейти к какому-то формату разговора с русскими. И я бы хотел видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян. <...> И, честно говоря, голос Евросоюза тоже должен быть там. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но как это получится? Я не знаю», — сказал Зеленский.
Кремль положительно отнесся к словам спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который выразил желание, чтобы Киев провел выборы до конца 2025 года. Песков напомнил о позиции России, которая считает, что Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины, и назвал такое мнение «абсолютно очевидной юридической реальностью».
«И поэтому, конечно, сама идея проведения выборов на Украине здесь с точки зрения легитимизации руководства — а хочу вам напомнить совсем недавнее заявление Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта, — поэтому, безусловно, эта тема важная, и понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе», — продолжил Песков.
«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — сказал неделю назад президент Владимир Путин.
Выборы президента Украины должны были состояться прошлой весной, но их не провели согласно закону о правовом режиме при военном положении, который прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В 2023 году на Украине отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре, исходя из тех же соображений. Путин называл легитимной властью спикера Рады Руслана Стефанчука, последний подчеркнул, что Зеленский остается президентом согласно Конституции.
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