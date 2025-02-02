Reuters узнал, каков план США на победителя возможных украинских выборов

Спецпосланник Трампа Келлог посчитал возможным проведение выборов на Украине в период военных действий. Из-за истечения срока Зеленского Путин счел его нелегитимным, а соглашение можно заключить только с легитимной властью

Дональда Трампа показывают по телевизору в баре в Киеве (Фото: Thomas Peter / Reuters)

В команде президента США Дональда Трампа полагают, что на Украине должны пройти выборы и их победитель мог бы вести диалог с Россией по поводу долгосрочного мирного соглашения, передает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, представители Белого дома и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог обсуждали в последние дни, как убедить Киев пойти на выборы на первоначальном этапе перемирия с Москвой. Также обсуждалось, нужно ли добиться прекращения огня перед тем, как пытаться заключить более долгосрочное соглашение.

Келлог в разговоре с Reuters отметил, что проведение выборов на Украине важно.

«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — сказал он.

Пятилетний президентский срок Владимира Зеленского завершился в мае 2024-го. На Украине 31 марта должны были пройти выборы главы государства, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В 2023 году на Украине отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре, исходя из тех же соображений. На Украине подчеркивали, что президент страны считается легитимным, пока не избран новый.

Президент Владимир Путин говорил, что легитимность полномочий Зеленского в мае истекла. Глава государства отмечал, что «вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать». Окончательное соглашение должно быть завизировано только легитимными представителями украинской стороны, указывал глава государства. Ранее он отмечал, что легитимностью на Украине обладает Рада и ее спикер Руслан Стефанчук.