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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал, каков план США на победителя возможных украинских выборов

Reuters: США хотят проведения выборов на Украине, победитель вел бы переговоры
Сюжет
Военная операция на Украине
Спецпосланник Трампа Келлог посчитал возможным проведение выборов на Украине в период военных действий. Из-за истечения срока Зеленского Путин счел его нелегитимным, а соглашение можно заключить только с легитимной властью
Дональда Трампа показывают по телевизору в баре в Киеве
Дональда Трампа показывают по телевизору в баре в Киеве (Фото: Thomas Peter / Reuters)

В команде президента США Дональда Трампа полагают, что на Украине должны пройти выборы и их победитель мог бы вести диалог с Россией по поводу долгосрочного мирного соглашения, передает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, представители Белого дома и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог обсуждали в последние дни, как убедить Киев пойти на выборы на первоначальном этапе перемирия с Москвой. Также обсуждалось, нужно ли добиться прекращения огня перед тем, как пытаться заключить более долгосрочное соглашение.

Келлог в разговоре с Reuters отметил, что проведение выборов на Украине важно.

«В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться», — сказал он.

Пятилетний президентский срок Владимира Зеленского завершился в мае 2024-го. На Украине 31 марта должны были пройти выборы главы государства, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В 2023 году на Украине отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре, исходя из тех же соображений. На Украине подчеркивали, что президент страны считается легитимным, пока не избран новый.

Путин назвал власти Украины полностью нелегитимными
Политика
Владимир Путин

Президент Владимир Путин говорил, что легитимность полномочий Зеленского в мае истекла. Глава государства отмечал, что «вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать». Окончательное соглашение должно быть завизировано только легитимными представителями украинской стороны, указывал глава государства. Ранее он отмечал, что легитимностью на Украине обладает Рада и ее спикер Руслан Стефанчук.

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Украина США выборы президента Дональд Трамп Кит Келлогг
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года


 

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