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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Речь идет об аналоге израильской системы ПРО «Железный купол». Она будет полностью производиться в США, заявил президент
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп (Фото: Melina Mara-Pool / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании ряда указов, касающихся армии, — в частности, о создании американского аналога израильской системы ПРО «Железный купол», сообщает NBC News.

Разработка щита — одно из предвыборных обещаний Трампа. Предполагалось, что системы ПРО будут полностью производиться в США, ведущую роль может сыграть штат Миннесота — лидер по добыче железной руды.

«Нам необходимо немедленно начать строительство современного противоракетного щита «Железный купол», который сможет защитить американцев», — говорил американский лидер. Белый дом заявлял, что США сталкиваются с «катастрофической угрозой» со стороны «баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет».

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Белый дом (Вашингтон, США)

Однако любой щит, способный защитить страну размером с США (3 800 000 кв. миль), будет гораздо больше системы Израиля, площадь которого 8 630 кв. миль. Многие военные эксперты предупреждают, что «Железный купол» такого масштаба будет неэффективным и непомерно дорогим.

«Железный купол» — система, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет дальностью полета от 50 до 200 км. Ее разработала израильская компания Rafael в начале 2000-х. Одна батарея может защищать территорию площадью до 1,5 тыс. кв. км.

Другие указы касаются искоренения «гендерного радикализма» и политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в армии.

Трамп и до этого выступал против гендерного многообразия. В 2018 году, во время своего первого срока, он запретил трансгендерам служить в армии. Пришедший к власти Джо Байден отменил этот запрет. После возвращения в Белый дом республиканец закрепил в США только два пола — мужской и женский.

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Дональд Трамп ПВО Израиль
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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