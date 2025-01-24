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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Кремль заявил, что ядерное соглашение с США будет в интересах всего мира

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Возвращение Трампа в Белый дом
Россия готова к возобновлению контактов с США по ядерному разоружению, отметил Песков. Трамп говорил, что хотел бы сокращения ядерных арсеналов Вашингтона, Москвы и Пекина
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Весь мир заинтересован в том, чтобы США и Россия достигли договоренностей по ядерному разоружению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективе такого соглашения с новой американской администрацией Дональда Трампа, который заявил, что стороны были близки к такой сделке в конце его прошлого срока.

Он напомнил заявление президента Владимира Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры о разоружении и отметил, что существование договорно-правовой базы фактически подорвали США.

 «В интересах всего мира и в интересах народов наших стран, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать этот переговорный процесс. <...> Мы и ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей страной», — отметил Песков.

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Джо Байден

23 января Трамп сообщил, что выступает за сокращение ядерных арсеналов и считает «вполне возможным» добиться их уменьшения как у США, так и у России и Китая. По его словам, Путин поддерживал эту идею, Трамп рассказал, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены», добавив, что сейчас у Пекина ядерный арсенал меньше, но через четыре-пять лет он может догнать Вашингтон.

В послании Федеральному собранию в 2023 году Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). 28 февраля того же года был подписан соответствующий закон. Представители тогдашней администрации США призывали Россию вернуться к исполнению ДСНВ.

ДСНВ был подписан в 2010 году на десять лет, в 2021-м (при Джо Байдене) стороны продлили его до февраля 2026-го. Соглашение подразумевает сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений.

Российский МИД отмечал, то Москва готова вести диалог, если будут выполнены несколько принципиальных условий: «предварительный отказ США от курса на подрыв безопасности России и демонстрация Вашингтоном реальной готовности к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий, чреватых прямым военным столкновением наших стран».

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Дмитрий Песков

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