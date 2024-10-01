Песков заявил, что переговоры о СНВ нужно выстраивать с учетом изменений

Фото: Минобороны России

Переговоры о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) нужно выстраивать с пониманием изменившихся условий, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, информация о том, что Москва не будет подписывать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), совпадает по значению с заявлением президента Владимира Путина.

«Ранее в этом году он (Путин. — РБК) сказал, что в связи с изменившимися условиями, конечно же, обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы и так далее, не принимая во внимание военно-ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности, практически невозможно», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что необходимо «трезво смотреть на ситуацию» и выстраивать переговорный процесс, принимая во внимание все новые аспекты. «Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры, делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно», — сказал он.

Ранее, в сентябре, Песков также заявил, что для начала переговоров о ДСНВ необходимо «учитывать новые факторы» и обсуждать все вместе, «в одном котле». Он также напомнил о словах главы государства, что в сфере стратегической стабильности необходима договорно-правовая база.

ДСНВ был подписан в 2010 году, Россия и США договорились сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков.

В феврале 2023 года Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре, связав этот шаг со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и с неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.