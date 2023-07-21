МИД объяснил, почему Россия не идет на переговоры с США по ракетам

До тех пор, пока в отношениях России и США не будет сдвига к лучшему, Москва не готова возобновлять переговоры с США по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков

Сергей Рябков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Переговоры с Вашингтоном по стратегической стабильности невозможны, пока в отношениях России и США в целом «не произойдет сдвиг к лучшему». Об этом 21 июля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов на полях ежегодной встречи Клуба Горчакова. Он отметил, что Украина и происходящее вокруг нее — это лишь одна часть «сугубо антироссийского курса, проводимого Вашингтоном».

«Я хотел бы сказать, что на такой основе, которую сейчас предлагают американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем, потому что они игнорируют несколько ключевых моментов во всей этой конфигурации — а именно: мы должны прежде всего убедиться в том, что фундаментально враждебный в отношении России курс США меняется в лучшую для нас сторону, — заявил дипломат, отметив, что пока что «этого не происходит и близко». — Скорее, сказал бы я, происходит противоположный процесс — антироссийская составляющая не просто доминирует, она усугубляется в американской линии и переходит все мыслимые пределы с большими сопряженными с этим рисками».

Рябков подчеркнул, что обсуждать с США контроль над вооружениями (КВ) в режиме предложенной ими компартментализации Москва не будет. Соответствующую идею 2 июня 2023 года высказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан: в своем выступлении на ежегодном собрании американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association, ACA) он призвал запустить диалог по будущему КВ без предварительных условий и не обращая внимание на противоречия в других сферах. Тогда Салливан напомнил, что в эпоху холодной войны Штаты и Советский Союз договаривались о взаимном разоружении именно в таком ключе — тогда «страны могли отделять (compartmentalize) вопросы стратегической стабильности, даже если они не могли сотрудничать ни в чем другом».

По словам Сергея Рябкова, в письменной форме — будь то формат non-paper (неофициальный документ), ноты или личного письма — Москва от Вашингтона это предложение не получала. «Но текст заявления на эту тему помощника президента США по национальной безопасности, разумеется, мы изучили, и соответствующие комментарии с нашей стороны тоже были даны», — сказал замглавы МИД. Он добавил: «Стратстабильность и факторы, на нее влияющие, должны рассматриваться комплексно».