 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Трамп допустил начало третьей мировой до выборов в США из-за Байдена

Трамп: третья мировая может начаться до выборов президента США из-за Байдена
Сюжет
Выборы президента США
За девять месяцев до начала выборов президента США может начаться третья мировая война, поскольку Байден не выполняет свои обязанности должным образом, заявил Трамп. По его мнению, в мире «смеются» над Байденом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News в очередной раз раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена, заявив, что в стране «беспорядок», а внешняя политика американских властей может привести к третьей мировой войне в ближайшее время.

«Девять месяцев (до старта президентских выборов в США. — РБК) — это долгий срок. — сказал Трамп. — Велики шансы в этот период времени развязать третью мировую войну, потому что у нас есть кто-то, кто не выполняет свою работу должным образом».

По мнению экс-президента, Байдена в мире не уважают, «над ним смеются».

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. И Трамп, и Байден поборются в президентской гонке. Оба кандидата уже победили в своих первых праймериз.

Трамп адресовал оскорбление Байдена всем своим сторонникам
Политика
Дональд Трамп

Трамп неоднократно говорил, что политика Байдена ведет к третьей мировой войне, в том числе из-за поддержки Украины. Он называл нынешнего президента США «некомпетентным» и заявлял, что в случае избрания на пост главы государства сможет «вернуть мирное время силой».

В середине января Трамп сказал, что угроза начала третьей мировой войны никогда не была так близко, как сейчас, пообещав предотвратить ее. При этом он подчеркивал, что администрация Байдена может уничтожить США еще до выборов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В свою очередь, на Западе растут опасения по поводу избрания Трампа на пост президента США из-за возможной приостановки помощи Украине и выхода из НАТО.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Джо Байден президент США выборы президента США Третья мировая война
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания
Политика
Фицо пообещал не допустить Украину в НАТО из-за угрозы третьей мировой
Политика
Трамп заявил, что мир как никогда близок к третьей мировой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 17:24
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску Политика, 18:20
МВД назвало два новых кода для номеров машин в Подмосковье Авто, 18:17
Трейдер заработал $700 тыс. за 5 часов на пародийной криптовалюте Крипто, 18:13
1 февраля в Москве состоялось заседание комиссии РСПП по медиаиндустрии Пресс-релиз, 18:08
Следствие рассказало об участии актера из «Глухаря» в атаках ВСУ Политика, 18:04
На дне Онежского озера нашли обломки потерпевшего крушение Ми-8 Общество, 18:00
Греция отказалась передать Украине зенитные комплексы С-300 Политика, 17:55
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 17:39
Суд оштрафовал компанию «5.25 Программы» на ₽10 млн за взятку Росавиации Общество, 17:38
Трамп допустил начало третьей мировой до выборов в США из-за Байдена Политика, 17:34
Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 30 млн человек Инвестиции, 17:32
В Саратове суд вынес решение по первому делу о флаге ЛГБТ Общество, 17:23
Футболисты двух российских клубов устроили драку после матча в Турции Спорт, 17:21
Толпы на улицах: как выглядят протесты в Сенегале из-за выборов Политика, 17:15