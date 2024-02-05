Трамп допустил начало третьей мировой до выборов в США из-за Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News в очередной раз раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена, заявив, что в стране «беспорядок», а внешняя политика американских властей может привести к третьей мировой войне в ближайшее время.
«Девять месяцев (до старта президентских выборов в США. — РБК) — это долгий срок. — сказал Трамп. — Велики шансы в этот период времени развязать третью мировую войну, потому что у нас есть кто-то, кто не выполняет свою работу должным образом».
По мнению экс-президента, Байдена в мире не уважают, «над ним смеются».
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. И Трамп, и Байден поборются в президентской гонке. Оба кандидата уже победили в своих первых праймериз.
Трамп неоднократно говорил, что политика Байдена ведет к третьей мировой войне, в том числе из-за поддержки Украины. Он называл нынешнего президента США «некомпетентным» и заявлял, что в случае избрания на пост главы государства сможет «вернуть мирное время силой».
В середине января Трамп сказал, что угроза начала третьей мировой войны никогда не была так близко, как сейчас, пообещав предотвратить ее. При этом он подчеркивал, что администрация Байдена может уничтожить США еще до выборов.
В свою очередь, на Западе растут опасения по поводу избрания Трампа на пост президента США из-за возможной приостановки помощи Украине и выхода из НАТО.
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