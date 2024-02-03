Трамп адресовал оскорбление Байдена всем своим сторонникам
Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на оскорбления нынешнего президента Джо Байдена, который назвал бывшего главу Белого дома «больным придурком» и «чертовым засранцем». Его слова приводит The New York Post.
«Байден только что назвал меня больным! Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников», — заявил экс-глава Белого дома. Представитель предвыборного штаба Трампа назвал слова Байдена «позором».
В начале февраля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден неоднократно в частных беседах давал грубые характеристики Трампу, в том числе матерные. В издании отметили, что ситуация с оскорблениями свидетельствует о гневе, который Байден испытывает по отношению к своему предшественнику.
Собеседники Politico, знакомые с содержанием приватных бесед президента, рассказали, что отвращение к Трампу в последние месяцы только возросло. Байден считает республиканца антиамериканским политиком и угрозой для демократии. По данным издания, раздражение вызывают и одобрительные комментарии в адрес российского президента Владимира Путина.
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