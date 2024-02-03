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Политика ,  
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Трамп адресовал оскорбление Байдена всем своим сторонникам

Трамп об оскорблении Байдена: так он думает о каждом из моих гордых сторонников
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на оскорбления нынешнего президента Джо Байдена, который назвал бывшего главу Белого дома «больным придурком» и «чертовым засранцем». Его слова приводит The New York Post.

«Байден только что назвал меня больным! Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников», — заявил экс-глава Белого дома. Представитель предвыборного штаба Трампа назвал слова Байдена «позором».

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Политика
Дональд Трамп

В начале февраля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден неоднократно в частных беседах давал грубые характеристики Трампу, в том числе матерные. В издании отметили, что ситуация с оскорблениями свидетельствует о гневе, который Байден испытывает по отношению к своему предшественнику.

Собеседники Politico, знакомые с содержанием приватных бесед президента, рассказали, что отвращение к Трампу в последние месяцы только возросло. Байден считает республиканца антиамериканским политиком и угрозой для демократии. По данным издания, раздражение вызывают и одобрительные комментарии в адрес российского президента Владимира Путина.

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Дональд Трамп Джо Байден США оскорбление
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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