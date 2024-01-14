Трамп: мир никогда не был так близок к третьей мировой войне

Трамп заявил, что мир как никогда близок к третьей мировой

Мир еще никогда не был настолько близок к началу третьей мировой войны, заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге в штате Айова.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Трампа, третья мировая станет масштабнее прошлых войн и не будет представлять собой битву между армией и техникой противников.

Он также назвал действующего президента США Джо Байдена «некомпетентным». «Единственное, что он хорошо умеет делать — это жульничать на выборах», — добавил Трамп.

И Трамп, и Байден намерены участвовать в президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.

В феврале 2022 года Трамп заявил, что администрация Байдена «разрушила» США за один год работы. Среди ошибок он назвал вывод американских войск из Афганистана, высокую инфляцию, беспорядок на границах и потерю страной независимости в энергетической сфере.



Трамп также неоднократно заявлял, что его оппонент может устроить третью мировую войну и уничтожить страну еще до выборов нового главы государства.