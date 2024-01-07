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Выборы в США ,  
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Трамп заявил, что администрация Байдена может уничтожить США до выборов

Трамп: администрация Байдена может уничтожить США до президентских выборов
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Выборы в США

Администрация США может устроить третью мировую войну и уничтожить страну за десять месяцев, оставшиеся до выборов главы государства. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге в штате Айова.

«Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно. <…> За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Трамп назвал себя единственным кандидатом, способным спасти страну. Экс-президент заверил, что в случае его переизбрания американцы не столкнутся с Третьей мировой. Он добавил, что не допустил бы конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке и контролировал бы ситуацию на Корейском полуострове, так как, в отличие от Байдена, умеет ладить с мировыми лидерами.

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Трамп не раз критиковал действия американской администрации и лично Байдена в области внешней политики. Он также заявлял, что мог бы закончить конфликт на Украине за 24 часа, если бы был президентом. Украинский президент Владимир Зеленский в ответ предложил Трампу посетить страну, пообещав, что сможет за 24 минуты объяснить невозможность реализации подобного плана. Трамп отказался ехать на Украину, объяснив это нежеланием создавать «конфликт интересов».

Трамп также неоднократно предупреждал о риске начала третьей мировой войны из-за действий администрации Байдена. Катализатором, в частности, он называл решение американского президента передать Киеву кассетные боеприпасы.

В феврале 2022-го Трамп заявил, что администрация Байдена «разрушила» США за один год работы. Среди ошибок он назвал вывод американских войск из Афганистана, высокую инфляцию, беспорядок на границах и потерю страной независимости в энергетической сфере.

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Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О планах участия в них объявили и Трамп, и Байден.

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Дональд Трамп Джо Байден выборы президента Третья мировая война
Дональд Трамп фото

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политик, президент США
20 ноября 1942 года
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