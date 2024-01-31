Times узнал об отказе от должности обоих кандидатов на замену Залужного

Зеленский отменил решение уволить Залужного после давления со стороны военного руководства и «международных партнеров», пишет Times. По данным газеты, заменить Залужного на посту главкома ВСУ отказались как Буданов, так и Сырский

Президент Украины Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку, однако был вынужден отменить решение после давления со стороны военного руководства и "международных партнеров", сообщает The Times со ссылкой на источники.

По их словам, на встрече главкома и президента последний попросил Залужного уйти в отставку, а после отказа заявил, что подпишет приказ об увольнении. Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям об увольнении, рассказывают собеседники издания.

Старшие офицеры и международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили обеспокоенность после сообщений об увольнении Залужного, пишет газета. Кроме того, по информации Times, от должности главкома ВСУ отказались глава украинской разведки Кирилл Буданов, а вслед за ним и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, что вынудило Зеленского отменить решение об увольнении Залужного.

«Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному, и если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному», — подчеркивает доверенное лицо генерала.

Economist также писал, что в качестве замены на пост главкома ВСУ рассматривались кандидатуры Сырского и Буданова. По данным издания, «некоторые» предположили, что последний отказался от должности «в последнюю минуту». При этом близкий коллега Буданова заявил, что тот не претендовал на пост Залужного, но не имел права отказаться от должности.

The New York Times сообщала, что отсутствие немедленной заменой стало одной из причин отмены решения об увольнении. Второй причиной газета называла утечку информации об отставке.

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Вечером 29 января украинские СМИ и политики начали сообщать об увольнении Залужного. В частности, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза со ссылкой на источники в офисе украинского президента заявил, что главком отказался от предложения возглавить СНБО Украины или стать послом.

Украинское руководство опровергло информацию об увольнении Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — заявило в своем телеграм-канале Минобороны Украины, не уточнив, о чем именно идет речь. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров позднее выступил с более конкретным заявлением: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».