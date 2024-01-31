Times узнал об отказе от должности обоих кандидатов на замену Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку, однако был вынужден отменить решение после давления со стороны военного руководства и "международных партнеров", сообщает The Times со ссылкой на источники.
По их словам, на встрече главкома и президента последний попросил Залужного уйти в отставку, а после отказа заявил, что подпишет приказ об увольнении. Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям об увольнении, рассказывают собеседники издания.
Старшие офицеры и международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили обеспокоенность после сообщений об увольнении Залужного, пишет газета. Кроме того, по информации Times, от должности главкома ВСУ отказались глава украинской разведки Кирилл Буданов, а вслед за ним и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, что вынудило Зеленского отменить решение об увольнении Залужного.
«Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному, и если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному», — подчеркивает доверенное лицо генерала.
Economist также писал, что в качестве замены на пост главкома ВСУ рассматривались кандидатуры Сырского и Буданова. По данным издания, «некоторые» предположили, что последний отказался от должности «в последнюю минуту». При этом близкий коллега Буданова заявил, что тот не претендовал на пост Залужного, но не имел права отказаться от должности.
The New York Times сообщала, что отсутствие немедленной заменой стало одной из причин отмены решения об увольнении. Второй причиной газета называла утечку информации об отставке.
Вечером 29 января украинские СМИ и политики начали сообщать об увольнении Залужного. В частности, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза со ссылкой на источники в офисе украинского президента заявил, что главком отказался от предложения возглавить СНБО Украины или стать послом.
Украинское руководство опровергло информацию об увольнении Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — заявило в своем телеграм-канале Минобороны Украины, не уточнив, о чем именно идет речь. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров позднее выступил с более конкретным заявлением: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».
Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Осенью 2023-го украинские и западные СМИ начали сообщать о конфликте между ним и Зеленским после интервью The Economist, где Залужный среди прочего заявил, что бои на Украине зашли в тупик. Президент публично с ним не согласился.
Биограф Зеленского, журналист Time Саймон Шустер рассказывал, что противоречия между ними возникли еще до начала полномасштабного конфликта России и Украины: главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, а президент опасался, что такие меры спровоцируют в обществе панику.
Также Зеленский был недоволен, когда Залужный на время прерывал контакт с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США (в 2019–2023 годах) Марком Милли из-за отказа в поставке вооружений Украине, рассказал Шустер. Зеленский называл рабочими свои отношения с Залужным.
На связи с проверенными новостями
Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин
В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов
Financial Times назвал возможных преемников Залужного
Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит
Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией
Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности
Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году
Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать
Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг
Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО
Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства