NYT узнала, почему Зеленский не уволил Залужного
Правительство президента Украины Владимира Зеленского планировало уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 29 января, но отложило это из-за утечки данных об отставке, сообщил The New York Times бывший высокопоставленный украинский чиновник. Теперь этот процесс замедляют, отметил он.
Депутат украинского парламента, знакомый с планами, подтвердил это, добавив, что Зеленский и Залужный встретились вечером 29 января, но никакого решения принято не было. По его словам, одним из препятствий стало отсутствие немедленной замены Залужному на посту главкома.
Как пишет The Economist, в качестве замены на пост главкома ВСУ рассматривались кандидатуры командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главы украинской разведки Кирилла Буданова. По данным издания, «некоторые» предположили, что последний отказался от должности «в последнюю минуту». При этом близкий коллега Буданова заявил, что тот не претендовал на пост Залужного, но не имел права отказаться от должности.
Газета утверждает, что смогла подтвердить встречу Зеленского и Залужного вечером 29 января, на которой президент сообщил, что увольняет главкома, и предложил тому другую должность — секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Однако Залужный отказался.
Вечером 29 января украинские СМИ и политики начали сообщать об увольнении Залужного. Так, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза со ссылкой на источники в офисе украинского президента заявил, что главком отказался от предложения возглавить СНБО Украины или стать послом. При этом Береза отметил, что Буданов и Сырский отказываются от должности главкома.
Действующий депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал, что Залужный отказался от предложения стать послом в одной из европейских стран.
Украинское руководство опровергло информацию об увольнении Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — заявило в своем телеграм-канале Минобороны Украины, не уточнив, о чем именно идет речь. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров позднее выступил с более конкретным заявлением: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».
По данным Financial Times, решение об увольнении Залужного ранее было принято в офисе украинского президента, однако из-за огласки ситуации в СМИ с ним решили повременить. Газета писала, что Зеленский предложил главкому занять должность советника по обороне и «ясно дал понять», что тот будет отстранен с поста в любом случае.
Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Осенью 2023-го украинские и западные СМИ начали сообщать о конфликте между ним и Зеленским после интервью The Economist, где Залужный среди прочего заявил, что бои на Украине зашли в тупик. Президент публично с ним не согласился.
Биограф Зеленского, журналист Time Саймон Шустер рассказывал, что противоречия между ними возникли еще до начала полномасштабного конфликта России и Украины: главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, а президент опасался, что такие меры спровоцируют в обществе панику.
Также Зеленский был недоволен, когда Залужный на время прерывал контакт с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США (в 2019–2023 годах) Марком Милли из-за отказа в поставке вооружений Украине, рассказал Шустер. Зеленский называл рабочими свои отношения с Залужным.
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