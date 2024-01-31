NYT узнала, почему Зеленский не уволил Залужного

Увольнение Залужного отложили из-за утечки информации о нем, а также из-за отсутствия замены, пишет NYT. По данным Economist, рассматриваемый как кандидат на пост глава ГУР Буданов мог отказаться от него в последний момент

Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС

Правительство президента Украины Владимира Зеленского планировало уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 29 января, но отложило это из-за утечки данных об отставке, сообщил The New York Times бывший высокопоставленный украинский чиновник. Теперь этот процесс замедляют, отметил он.

Депутат украинского парламента, знакомый с планами, подтвердил это, добавив, что Зеленский и Залужный встретились вечером 29 января, но никакого решения принято не было. По его словам, одним из препятствий стало отсутствие немедленной замены Залужному на посту главкома.

Как пишет The Economist, в качестве замены на пост главкома ВСУ рассматривались кандидатуры командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главы украинской разведки Кирилла Буданова. По данным издания, «некоторые» предположили, что последний отказался от должности «в последнюю минуту». При этом близкий коллега Буданова заявил, что тот не претендовал на пост Залужного, но не имел права отказаться от должности.

Газета утверждает, что смогла подтвердить встречу Зеленского и Залужного вечером 29 января, на которой президент сообщил, что увольняет главкома, и предложил тому другую должность — секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Однако Залужный отказался.

Вечером 29 января украинские СМИ и политики начали сообщать об увольнении Залужного. Так, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза со ссылкой на источники в офисе украинского президента заявил, что главком отказался от предложения возглавить СНБО Украины или стать послом. При этом Береза отметил, что Буданов и Сырский отказываются от должности главкома.

Действующий депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал, что Залужный отказался от предложения стать послом в одной из европейских стран.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

Украинское руководство опровергло информацию об увольнении Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — заявило в своем телеграм-канале Минобороны Украины, не уточнив, о чем именно идет речь. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров позднее выступил с более конкретным заявлением: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».

По данным Financial Times, решение об увольнении Залужного ранее было принято в офисе украинского президента, однако из-за огласки ситуации в СМИ с ним решили повременить. Газета писала, что Зеленский предложил главкому занять должность советника по обороне и «ясно дал понять», что тот будет отстранен с поста в любом случае.