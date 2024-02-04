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Военная операция на Украине ,  
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В США отказались от вмешательства в вопрос о возможной отставке Залужного

Салливан отказался от оценки возможной отставки главкома ВСУ Залужного
Сюжет
Военная операция на Украине
США не собираются вмешиваться в решение Киева о возможной отставке главкома ВСУ, это суверенное право Украины, заявил Джейк Салливан. Ранее The Washington Post и Reuters сообщили, что Белый дом получил соответствующее уведомление
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США ясно дали понять, что не собираются вмешиваться в решение украинских властей о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В эфире телеканала CBS его спросили о том, проинформировал ли Киев Белый дом о возможной отставке главнокомандующего ВСУ и как это решение может повлиять на ход боевых действий.

«Кадровые решения в ВСУ являются делом украинского правительства. Это не то, что правительство США должно так или иначе оценивать <...> И, конечно, это суверенное право Украины и право президента Украины [Владимира Зеленского] принимать свои кадровые решения. Мы ясно дали понять, что просто не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Мы указали на это непосредственно украинцам», — ответил Салливан.

Ранее источники The Washington Post и Reuters сообщили, что Киев уведомил Белый дом о решении Зеленского уволить Залужного. По данным газеты, в Вашингтоне не стали давать этому оценку, назвав суверенным выбор украинских властей.

Украина уведомила США о решении уволить Залужного
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Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Сообщения о возможной отставке Залужного начали появляться в украинских СМИ и телеграм-каналах 29 января, однако Минобороны и офис президента Украины опровергли эту информацию. По данным The Washington Post, именно в этот день между главкомом ВСУ и президентом состоялся напряженный разговор, в ходе которого они разошлись во мнениях о мобилизации. Залужный назвал необходимым проведение дополнительного призыва из-за большей огневой мощи и численности войск России, а также потенциальных высоких потерь. Зеленский в свою очередь не считает оправданной мобилизацию на данном этапе, в частности из-за нехватки денег.

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Теги
Юлия Овчинникова
Украина США Россия Джейк Салливан Валерий Залужный Владимир Зеленский ВСУ
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