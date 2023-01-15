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Минобороны обвинило СБУ в планах совершить провокацию в «зерновой сделке»

Минобороны: СБУ планирует устроить провокацию и обвинить России в создании проддефицита
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) занимается минирование зернохранилища на востоке страны, в подрыве и «намеренном уничтожении запасов зерна» Киев планирует обвинить Москву. Об этом сообщил Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, публикация размещена в телеграм-канале российское Минобороны.

Взрыв планируют устроить в городе Караичное Харьковской области, Россию обвинят в «провоцировании голода» и «срыва» сделки по экспорту зерна из украинских портов, говорится в сообщении. Министерство утверждает, что в западных медиа инцидент намерены представить как «очередное злодеяние российских войск», требующее «жесткой ответной реакции мирового сообщества».

Минобороны России связало эти данные с «военными неудачами украинской армии», объяснив планы намерением Киева добиться увеличения военной поддержки со стороны западных стран.

В Волчанск уже прибыла группа сотрудники СБУ и специалисты по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ, их общая численность не превышает 30 человек, они сейчас размещены в волчанском военкомате, говорится в сообщении ведомства. Там говорится также, что зернохранилищем владеет внештатный сотрудник Службы безопасности Украины В. Уваров, группой руководит А. Ткачук.

Материал дополняется.

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Теги
Украина СБУ Минобороны Зерновая сделка экспорт зерна Харьковская область
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