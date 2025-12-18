Почему правящая на Украине партия «Слуга народа» сменила лидера

Украинская правящая партия «Слуга народа» избрала нового председателя. Им стал Александр Корниенко, уже занимавший этот пост до 2021 года. Украинские СМИ связывают этот выбор с возможным проведением выборов в республике

Александр Корниенко (Фото: Serg Glovny / ZUMA / Global Look Press)

Кто стал новым лидером «Слуги народа»

17 декабря в Киеве прошел съезд правящей в республике партии «Слуга народа». Его главной задачей было избрание нового председателя. По уставу, главу партии выбирают каждые два года, один человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд. Таким образом, Елена Шуляк, которая была председателем «Слуги народа» с 2021 года, должна уступить эту позицию.

Как сообщил глава фракции партии в Верховной раде Давид Арахамия, новым главой «Слуги народа» стал первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. Он уже был председателем партии с 2019 по 2021 годы, а до этого возглавлял партийный предвыборный штаб.

Смена руководства правящей партии произошла на фоне заявлений Киева о том, что в стране вскоре могут пройти выборы. В частности, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что они возможны в условиях боевых действий (а не после их прекращения, как украинские власти утверждали ранее). Но для этого, по словам Зеленского, должны быть решены два вопроса: безопасности — «как это сделать под ударами», и изменений в законодательстве, которые обеспечили бы их легитимность. «Прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60-90 дней Украина будет готова к их проведению», — сказал украинский лидер 9 декабря, добавив, что ждет соответствующих предложений от депутатов Рады.

15 декабря Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал опрос по темам войны и мира, доверия к западным партнерам и внутренней ситуации на Украине. В соответствии с ним, лишь 9% украинцев считают, что выборы надо проводить в условиях боевых действий; 25% поддерживают голосование в случае прекращения огня и при западных гарантиях безопасности; 57% же настаивают на том, что выборы возможны только после окончательного завершения конфликта.

По информации «РБК-Украина», для разработки соответствующего законопроекта в парламенте решили создать рабочую группу; возглавит ее Корниенко. Собеседник украинского издания LIGA.net связал его избрание главой «Слуги народа» с возможным проведением выборов, отметив, что Корниенко — опытный политтехнолог «с акцентом именно на полевую, а не на стратегическую или идеологическую работу». «Ключевая функция партии — подготовка избирательных участков, наблюдателей, членов участков и тому подобное. И этот процесс должен возглавлять человек, который хотя бы немного разбирается в избирательном процессе», — пояснил свое мнение источник издания.

Сам Корниенко, комментируя возможное проведение выборов во время боевых действий, заявил, что Рада может подготовить для этого законодательную базу, но безопасность должны обеспечить партнеры Украины. «Если речь идет о немедленных требованиях со стороны партнеров, они должны тогда их обеспечивать в первую очередь компонентом безопасности», — сказал он во время телемарафона 11 декабря (цитата по LIGA.net). Разработка соответствующих законов, по его словам, требует широкого обсуждения с участием депутатов, правительства и общественных организаций. В числе рисков, связанных с выборами, Корниенко также назвал следующие факторы:

избиратели за рубежом, которые не готовы вернуться на Украину;

участие нескольких сотен тысяч военных, возможность их выдвижение в кандидаты и порядок отпусков во время службы;

сложности с реестром избирателей и расширение в этой связи полномочий избирательных структур;

безопасность избирательных участков в прифронтовых районах.

История партии «Слуга народа» началась в 2016 году — тогда ее официально зарегистрировали под названием «Партия решительных перемен», ее возглавил друг Владимира Зеленского, его соратник по студии «Квартал 95» Иван Баканов. В 2017 году партию переименовали в «Слугу народа» — по названию одноименного сериала с Зеленским в главной роли. В 2019 году партия выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. После его победы на выборах в апреле 2019-го «Слуга народа» выиграла досрочные парламентские выборы, которые состоялись в июле, получив более половины мест в Верховной раде. Партия позиционирует себя как центристскую. «Мы отрицаем политические крайности и радикальные идеологии. Они несут в общество раздор и раскол. Мы — партия, которая создает и строит», — сказано на ее сайте.

Какова внутриполитическая обстановка на Украине

В настоящее время, как сообщало украинское издание «Страна», во фракции «Слуги народа» в Раде происходит раскол, вызванный охватившим Украину коррупционным скандалом, который уже привел к отставке двух министров и главы Офиса президента Андрея Ермака. Украинская оппозиция, в первую очередь партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, в связи с этим требовала отставки кабинета и создание правительства национального спасения, которое объединило бы все политические силы страны. Однако это предложение в Раде не прошло.

Новый глава президентской администрации до сих пор не назначен. Зеленский называл пять кандидатов на эту позицию: министр обороны Денис Шмыгаль, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса и первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Президент Украины анонсировал консультации насчет нового назначения, однако спустя почти три недели после отставки Ермака место по-прежнему вакантно. «Есть варианты — Шмыгаль или Федоров. Но здесь есть вызов: Рада должна сначала их снимать. Не хочется, чтобы это было как в игре «Дженга», когда вытащишь одну деталь — и все рассыпается», — сказал Зеленский журналистам 8 декабря (цитата по «Суспільне»).

На следующий день он заявил, что как будто бы «проще ликвидировать офис президента, чем назначать его главу». «Много таких вопросов. Честно говоря, война гораздо важнее», — сказал Зеленский (цитата по «Стране»). Чуть позже он уточнил, что все обозначенные им кандидаты согласны «подставить плечо», но «есть много технических вопросов по этому поводу», так что кто возглавит офис, Зеленский пока не решил.

Выбор нового руководителя администрации для Зеленского, отмечает «Украинская правда», — «стратегическое решение», «сигнал системе, обществу и международным партнерам». «Страна вот уже третью неделю живет без главы ОП, и еще ни одна институция не завалилась. Правда, и чрезмерно затягивать с назначением руководителя своей канцелярии президент не может. Каждый следующий день проволочек порождает новую волну пока кулуарных пересудов о том, что на самом деле Ермак никуда не исчез», — добавляет издание.

По его данным, на прошлой неделе Зеленский возобновил телефонное общение с Ермаком. «Если слухи, что Ермака уволили только для отвода глаз, а он и в дальнейшем сохраняет влияние на систему, получат хоть какие-то подтверждения, то Зеленский рискует потерять главный фундамент общественной поддержки — веру в то, что он способен исправить ситуацию, избавиться от своего токсичного окружения и сосредоточиться на спасении страны», — резюмирует издание.