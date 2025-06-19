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Военная операция на Украине ,  
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Путин раскрыл связь легитимности президента и остальной власти Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2025

На Украине президент формирует все органы власти и назначает министров, губернаторов, военачальников, и их легитимность зависит от легитимности главы государства, заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистами на ПМЭФ, отвечая на вопрос об Украине.

«Но если первое лицо нелегитимное, вся система власти становится нелегитимной», — считает Путин.

Он пояснил, что говорит об этом, поскольку Москве «все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима», но подпись на документах «должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку».

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры — ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом, вопрос в том, кто будет подписывать документ», — добавил президент.

По словам Путина, в украинской Конституции президент избирается на пять лет, и «способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения».

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