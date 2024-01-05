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Война санкций ,  
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Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году

Министр Мюккянен: Финляндия подготовится к запрету СПГ из России в 2025 году
Сюжет
Война санкций
Финляндия рассчитывает со следующего года прекратить закупки СПГ у России — поставки минимальных объемов продолжались из-за условий контрактов. Этому поспособствует газовая реформа, которую в Евросоюзе согласовали в декабре
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Кай Мюккянен
Кай Мюккянен (Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС)

Финляндия может перестать закупать российский СПГ в 2025 году в результате согласованной в декабре 2023-го реформы газового рынка, сообщил финский министр климата и окружающей среды Кай Мюккянен, передает Helsingin Sanomat.

«Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — сказал Мюккянен.

С его слов, более простым решением было бы принятие соответствующих санкций со стороны Евросоюза, однако некоторые страны «к этому не готовы», фактически, «такое решение не может быть принято в ЕС». Министр подчеркнул, что Финляндия импортировала небольшой объем российского СПГ, «этот вопрос не имеет существенного значения».

Газовая реформа позволяет странам ЕС запрещать закупку трубопроводного и сжиженного природного газа по соображениям безопасности. Постановление должно вступить в силу весной, после чего правительство сможет представить свои предложения по запрету импорта на ограниченный период времени. Латвия и Литва уже запретили импорт российского газа, но Финляндия настаивала на вступлении в силу реформы газового рынка, чтобы решение было простым и имело большую правовую определенность.

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Финская госкомпания Gasum продолжила импорт российского СПГ после начала Россией военной операции на Украине. В компании поясняли, что действуют согласно долгосрочным договорным обязательствам. Контракт обязывает Gasum переводить «Газпрому» плату за минимальный объем газа. В компании подчеркивали, что закупают в России с февраля 2022 года минимальный объем топлива, предусмотренный контрактом, но не обнародовали срок действия контракта и объем минимальной закупки.

В 2023 году Россия продала европейским странам около 16 млн т СПГ. Вместе с сокращением прокачки трубопроводного газа, поставки СПГ выросли. Крупнейшими покупателями российского СПГ стали Испания (первое место среди остальных поставщиков), Франция, Бельгия и Нидерланды. Контракт на поставки в Финляндию трубопроводного газа из России был расторгнут в мае 2022-го.

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Как писала Financial Times, газовой реформой Еврокомиссия старалась подтолкнуть Австрию и Венгрию, в значительной степени зависящих от российского газа, к отказу от него. Австрийские власти называли покупку российского газа «неприятным с моральной точки зрения», но необходимым для энергобезопасности.

«Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — говорил президент Владимир Путин.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Финляндия СПГ российский газ
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