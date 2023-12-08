FT узнала о планах ЕС позволить странам блокировать импорт газа из России

ЕС предоставит странам-членам полномочия блокировать импорт газа из России и Белоруссии, пишет Financial Times.

Согласно проекту документа, предложенному Брюсселем, любая страна Евросоюза сможет запретить доступ компаниям из России и Белоруссии к своим газопроводам и терминалам сжиженного природного газа (СПГ). Это предложение могло бы обеспечить основания для энергетических компаний блока прекратить контакты с российскими поставщиками без необходимости выплачивать огромную компенсацию, пояснил высокопоставленный чиновник ЕС.

Хотя страны Евросоюза постепенно снизили свою зависимость от российских энергоносителей после начала военных действий на Украине, на Россию по-прежнему приходится примерно 10% поставок газа, включая СПГ. Ряд стран, включая Австрию и Венгрию, до сих пор сильно зависят от российского топлива. ЕК хочет подтолкнуть государства-члены к прекращению оставшегося импорта газа, указывает газета.

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