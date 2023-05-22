Финская Gasum расторгла контракт с «Газпромом»

Gasum и «Газпром экспорт» не смогли урегулировать ситуацию в установленный судом срок и расторгли долгосрочный контракт на поставки трубопроводного газа. Спор был открыт в связи с требованием России рассчитываться за газ в рублях

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Финская государственная энергетическая компания Gasum расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» на поставку природного газа по трубопроводу, сообщается на ее сайте.



«Переговоры завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем Gasum расторгла долгосрочный контракт», — говорится в сообщении.

В Gasum добавили, что компании продолжат прорабатывать детали расторжения контракта. В ней также уточнили, что речь идет только о договоре поставки трубопроводного газа: долгосрочный контракт на поставку СПГ с «Газпром экспортом» остается в силе.

Президент Владимир Путин в марте 2022 года на фоне западных санкций и заморозки российских активов за рубежом подписал указ о расчетах за газ с недружественными странами за рубли. Gasum, которая платила по контракту в евро, не согласилась с этим требованием, и в итоге «Газпром» прекратил поставки. Кроме того, у сторон возникли «существенные разногласия» и по некоторым другим требованиям российской компании, сообщала Gasum. В связи с этим финская компания обратилась в арбитраж.

Решение по этому спору арбитражный суд вынес в ноябре. Он постановил, что Gasum не была обязана рассчитываться за газ в рублях, но в то же время обязал ее выплатить «Газпром экспорту» задолженность более €300 млн «за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты». Суд постановил, что стороны должны продолжить двусторонние переговоры для урегулирования ситуации.

Контракт «Газпром экспорта» и Gasum был заключен до 31 декабря 2031 года. По данным «Газпрома», компания поставила в 2016–2019 годах в Финляндию около 2,5 млрд куб. м газа. В 2020 году на фоне пандемии поставки сократились на 34,5%, но затем восстановились: по итогам первого полугодия 2021 года они составили 1,035 млрд куб. м, что на 35,6% больше, чем за такой же период предыдущего года. Bloomberg писал, что в 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России, но на долю газа приходится только 5% потребляемой в стране энергии.