branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 04 сен, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 04 сен, 16:11
В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали более 10 рейсов Общество, 03:45
Ростовский митрополит объяснил уход «Вагнера» действием иконы Политика, 03:34
Глава МИД Украины заявил о невозможности переговоров в ближайшее время Политика, 03:06
Канцлер Австрии назвал покупку газа у России неприятной, но необходимой Политика, 02:40
В Днепре заявили о подготовке к многочасовым отключениям света зимой Политика, 02:34
Киев отказался от совета Эрдогана об уступках в зерновой сделке Политика, 01:34
В Финляндии пообещали не блокировать сервис такси «Яндекса» Политика, 01:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сбербанк объяснил регистрацию товарного знака «Сбер银行» Бизнес, 01:00
В Эстонии не рекомендовали студентам ехать в Россию для учебы Политика, 00:54
На Украине погиб доброволец из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ Политика, 00:27
Болгария забрала терминал у ЛУКОЙЛа без компенсаций Бизнес, 00:15
Типографии не нашли в России замену европейским краскам и нитям для книг Технологии и медиа, 00:00
Зеленский посетил командные пункты ВСУ на запорожском направлении Политика, 04 сен, 23:50
За растрату ₽90 млн на создание БМП «Курганец» дали условные сроки Общество, 04 сен, 23:44
Война санкций ,  
0 

Канцлер Австрии назвал покупку газа у России неприятной, но необходимой

Нехаммер: Австрии неприятно покупать газ у России, но это необходимо
Сюжет
Война санкций
Российский газ не дешевле, чем топливо других стран, но отказу Австрии от него мешает трубопроводная система, сказал канцлер. Он счел такое положение дел неприятным. За полтора года доля Москвы сократилась с 80% до 60%
«Газпром» GAZP ₽181,11 +1,62% Купить
Карл Нехаммер
Карл Нехаммер (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Первостепенный приоритет для Австрии — безопасность энергоснабжения, ее нарушение приведет к негативным последствиям для населения и промышленности, а потому закупать российский газ все еще необходимо. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью ORF.

«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера», — сказал Нехаммер (цитата по «РИА Новости»).

Он заверил, что российский газ не дешевле, чем от других поставщиков, но серьезной проблемой на пути отказа стала существующая трубопроводная система: «Мы работаем над расширением связей с Италией и Германией. Мы также находимся в контакте с Хорватией».

Австрийский оператор OMV заключил контракты с «Газпромом» до 2040 года, поставки продолжаются, продолжил канцлер, нельзя просто «сжечь где-то газ, это контрпродуктивно». Вена уже создала стратегический газовый резерв, в котором топливо от других поставщиков составляет «значительную часть». Канцлер призвал готовиться к худшим вариантам развития событий: «Нельзя гарантировать, что трубопровод не взорвут».

Австрия до начала полномасштабных боев на Украине закупала у России 80% потребляемого газа. Сейчас Вена покупает 60% у России и 40% у других поставщиков, говорится на сайте министерства защиты климата и окружающей среды Австрии.

Контракт с «Газпромом» содержит пункт «бери или плати» — Москва обязывается поставить определенное количество газа, а Вена платит за этот объем, даже если фактически не импортировала его.

«Одностороннее расторжение контрактов Австрией будет немедленно оспорено «Газпромом» в международных судах. Такие процедуры могут занять длительное время, пока правовая ситуация не будет окончательно прояснена. И без судебного разъяснения Австрии придется продолжать платить России. Речь идет о более чем 30 миллиардах евро», — отмечал бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек.

Читайте на РБК Pro
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist

Канцлер Австрии назвал покупку газа у России неприятной, но необходимой
Канцлер Австрии назвал покупку газа у России неприятной, но необходимой

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Австрия российский газ Карл Нехаммер
Материалы по теме
МИД Австрии назвал трудным процесс ухода бизнеса из России
Политика
Экс-глава МИД Австрии сняла дом в деревне Петрушово
Политика
Канцлер Австрии поддержал мирную инициативу Бразилии по Украине
Политика