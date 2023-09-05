Канцлер Австрии назвал покупку газа у России неприятной, но необходимой

Российский газ не дешевле, чем топливо других стран, но отказу Австрии от него мешает трубопроводная система, сказал канцлер. Он счел такое положение дел неприятным. За полтора года доля Москвы сократилась с 80% до 60%

Карл Нехаммер (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Первостепенный приоритет для Австрии — безопасность энергоснабжения, ее нарушение приведет к негативным последствиям для населения и промышленности, а потому закупать российский газ все еще необходимо. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью ORF.

«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера», — сказал Нехаммер (цитата по «РИА Новости»).

Он заверил, что российский газ не дешевле, чем от других поставщиков, но серьезной проблемой на пути отказа стала существующая трубопроводная система: «Мы работаем над расширением связей с Италией и Германией. Мы также находимся в контакте с Хорватией».

Австрийский оператор OMV заключил контракты с «Газпромом» до 2040 года, поставки продолжаются, продолжил канцлер, нельзя просто «сжечь где-то газ, это контрпродуктивно». Вена уже создала стратегический газовый резерв, в котором топливо от других поставщиков составляет «значительную часть». Канцлер призвал готовиться к худшим вариантам развития событий: «Нельзя гарантировать, что трубопровод не взорвут».

Австрия до начала полномасштабных боев на Украине закупала у России 80% потребляемого газа. Сейчас Вена покупает 60% у России и 40% у других поставщиков, говорится на сайте министерства защиты климата и окружающей среды Австрии. Контракт с «Газпромом» содержит пункт «бери или плати» — Москва обязывается поставить определенное количество газа, а Вена платит за этот объем, даже если фактически не импортировала его.

«Одностороннее расторжение контрактов Австрией будет немедленно оспорено «Газпромом» в международных судах. Такие процедуры могут занять длительное время, пока правовая ситуация не будет окончательно прояснена. И без судебного разъяснения Австрии придется продолжать платить России. Речь идет о более чем 30 миллиардах евро», — отмечал бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек.