Россия стала крупнейшим поставщиком газа Испании несмотря на санкции
По итогам июня текущего года Россия заняла первое место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) Испании, следует из данных испанской энергетической компании Enagas, опубликованных в El Periodico de la Energia.
Так, за июнь Испания импортировала СПГ на 7 673 гигаватт.час (ГВт.ч) из России, что составило более четверти общего объема закупок (26,8%). Всего за первое полугодие 2023 года Барселона закупила у Москвы СПГ на 41 145 ГВт.ч. Это пятая часть всех поставок природного газа (20,1%), Россия заняла третье место за период с января по июнь.
Вторую строчку по объему поставок Испании за прошедшие шесть месяцев этого года, согласно данным Enagas, занимают США — 41 295 ГВт.ч, или 20,2% от всего объема закупок. Что касается июня, поставки американского СПГ составили 5 290 ГВт.ч (18,5% от общего объема; США заняли третье место).
На первом месте по поставкам СПГ в Испанию за первое полугодие 2023 года расположился Алжир (24,4%, или 42 204 ГВт.ч). За июнь Испания закупила 5 039 ГВт.ч алжирского СПГ, что составило 21% от общего объема, Алжир по итогам месяца занял второе место.
В середине июня глава TotalEnergies Патрик Пуянне говорил, что европейские страны согласны продолжать закупать СПГ у России, несмотря на давление со стороны США. По его словам, за прошедший год ЕС импортировал 15 млн т СПГ из России — это шестая часть от общих потребностей содружества в 100 млн т.
Прежде чем отказаться от импорта газа из России, ему нужно найти замену. Пуянне предполагал, что замена будет найдена в США.
В конце января он предсказывал Европе напряженную ситуацию с газом в этом году, поскольку странам придется пополнять свои запасы без российских поставок. По его словам, европейские страны в 2023 году получат из России меньше газа, чем в прошлом, и им придется массово импортировать СПГ. Тогда Пуянне предлагал диверсифицировать поставщиков энергии за счет долгосрочных контрактов.
На фоне санкций ЕС в ответ на военную операцию на Украине, снижения прокачки со стороны «Газпрома» из-за технических проблем с газотурбинными двигателями и взрывов на «Северных потоках» поставки российского газа в Европу сократились. В результате цены на газ в ЕС в прошлом году достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Европейские страны ввели потолок цен на газ, а также увеличили закупки СПГ в США, Катаре и других государствах. По итогам 2022 года ЕС стал главным покупателем СПГ, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею. Bloomberg писал, что в условиях отказа от российского топлива высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.
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