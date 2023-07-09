Россия стала крупнейшим поставщиком газа Испании несмотря на санкции

Россия стала крупнейшим поставщиком СПГ Испании за июнь (26,8% от общего объема), за ней следуют Алжир и США. По итогам первого полугодия 2023 года Россия занимает третье место по поставкам СПГ (20,1%), уступая Алжиру и США

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

По итогам июня текущего года Россия заняла первое место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) Испании, следует из данных испанской энергетической компании Enagas, опубликованных в El Periodico de la Energia.

Так, за июнь Испания импортировала СПГ на 7 673 гигаватт.час (ГВт.ч) из России, что составило более четверти общего объема закупок (26,8%). Всего за первое полугодие 2023 года Барселона закупила у Москвы СПГ на 41 145 ГВт.ч. Это пятая часть всех поставок природного газа (20,1%), Россия заняла третье место за период с января по июнь.

Вторую строчку по объему поставок Испании за прошедшие шесть месяцев этого года, согласно данным Enagas, занимают США — 41 295 ГВт.ч, или 20,2% от всего объема закупок. Что касается июня, поставки американского СПГ составили 5 290 ГВт.ч (18,5% от общего объема; США заняли третье место).

На первом месте по поставкам СПГ в Испанию за первое полугодие 2023 года расположился Алжир (24,4%, или 42 204 ГВт.ч). За июнь Испания закупила 5 039 ГВт.ч алжирского СПГ, что составило 21% от общего объема, Алжир по итогам месяца занял второе место.

В середине июня глава TotalEnergies Патрик Пуянне говорил, что европейские страны согласны продолжать закупать СПГ у России, несмотря на давление со стороны США. По его словам, за прошедший год ЕС импортировал 15 млн т СПГ из России — это шестая часть от общих потребностей содружества в 100 млн т.

Прежде чем отказаться от импорта газа из России, ему нужно найти замену. Пуянне предполагал, что замена будет найдена в США.

В конце января он предсказывал Европе напряженную ситуацию с газом в этом году, поскольку странам придется пополнять свои запасы без российских поставок. По его словам, европейские страны в 2023 году получат из России меньше газа, чем в прошлом, и им придется массово импортировать СПГ. Тогда Пуянне предлагал диверсифицировать поставщиков энергии за счет долгосрочных контрактов.

На фоне санкций ЕС в ответ на военную операцию на Украине, снижения прокачки со стороны «Газпрома» из-за технических проблем с газотурбинными двигателями и взрывов на «Северных потоках» поставки российского газа в Европу сократились. В результате цены на газ в ЕС в прошлом году достигали рекордных значений, поднимаясь выше $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Европейские страны ввели потолок цен на газ, а также увеличили закупки СПГ в США, Катаре и других государствах. По итогам 2022 года ЕС стал главным покупателем СПГ, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею. Bloomberg писал, что в условиях отказа от российского топлива высокие цены на газ в Европе сохранятся до 2030 года.