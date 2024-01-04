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Политика ,  
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Финляндия решила дополнительно закупить 40 БТР

Финляндия решила дополнительно закупить 40 БТР Patria 6x6
Бронемашина&nbsp;Patria 6x6
Бронемашина Patria 6x6 (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Силы обороны Финляндии решили дополнительно закупить 40 бронемашин Patria 6x6 для перевозки личного состава, сообщила компания-производитель — финская Patria.

Как уточнили в компании, в июне 2023 года Patria подписала соглашение на 91 машину с Командованием логистики Сил обороны Финляндии. Документ включал опцию на покупку до 70 машин, из которых Силы обороны Финляндии сейчас выкупают 40.

«Закупка является частью многонациональной программы CAVS (Common Armored Vehicle System), в которую помимо Финляндии входят Латвия, Швеция и Германия. В 2023 году поставки начались также в Швецию, а поставки в Латвию ведутся с 2021 года», — сказал исполнительный вице-президент компании Patria Юсси Ярвинен.

По его словам, первые десятки машин уже переданы подразделению финской армии, где в начале 2024 года начнется обучение по эксплуатации техники для призывников.

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