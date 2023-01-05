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Эрдоган предложил Путину одностороннее прекращение боевых действий

Эрдоган и Путин обсудили мирные инициативы по Украине и сирийский кризис
В ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган обсудили Украину, Сирию и создание в Турции газового хаба для поставок в Европу, сообщила пресс-служба турецкого лидера
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба президента Турции.

Говоря о конфликте на Украине, Эрдоган напомнил о ранее достигнутых позитивных результатах — зерновой сделке, «масштабном» обмене пленными и переговорах по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, передает Anadolu.

Призывы к миру и диалогу, заявил Эрдоган, должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий», пишет агентство.

Эрдоган после начала российской спецоперации не раз предлагал посреднические усилия Турции для урегулирования конфликта на Украине. В конце марта 2022 года Стамбул был площадкой для одного из раундов переговоров Москвы и Киева. Кроме того, Эрдоган предлагал устроить в Турции встречу Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

В ходе звонка также была затронута тема энергетики и российско-турецкого сотрудничества. Так, Эрдоган заявил, что Анкара нацелена на конкретные шаги по формированию дорожной карты для создания в Турции газового хаба. Организовать такой хаб для поставок газа в Европу в октябре предложил Путин. Работа над этим уже началась.

Эрдоган в ходе беседы призвал к конкретным шагам против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, в Турции она признана террористической) и ее формирований, в том числе зачистке от ее сил сирийских районов Талль-Рыфат и Мюнбич.

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После теракта в Стамбуле турецкие силы начали операцию «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. В частности, Анкара наносила удары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию.

Пресс-служба Кремля о телефонных переговорах Путина и Эрдогана пока не сообщала. О том, что они запланированы на 4 января, ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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