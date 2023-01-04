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Байден подтвердил планы поставить Украине БМП Bradley

Президент США Байден подтвердил планы поставить Украине БМП Bradley
Власти США рассматривают возможность поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, заявил Байден. О планах поставить Киеву эти БМП также писал Bloomberg в конце декабря прошлого года
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Oliver Contreras / CNP / Global Look Press)

Президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом глава государства заявил журналистам во время своей поездки в штат Кентукки, передает корреспондент Bloomberg в пресс-пуле Белом доме Дженнифер Джейкобс в Twitter.

«Да», — сказал Байден в ответ на вопрос журналистов, обсуждается ли возможность поставки Украине БМП Bradley.

О том, что власти США собираются поставить Украине БМП Bradley, писал в конце декабря 2022 года Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом один из собеседников указывал, что тогда окончательное решение принято не было.

Bradley производит британская компания BAE Systems. Эти бронемашины способны значительно увеличить боеспособность наземных войск, поскольку это, «по сути, легкий танк», говорил Bloomberg бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан. По его словам, в отличие от уже полученных Киевом бронетранспортеров M113, Bradley вооружены 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Власти Украины неоднократно просили США и другие западные страны предоставить танки и другое тяжелое вооружение современного образца. Согласно данным проекта Ukraine Support Tracker от Кильского института мировой экономики (Германия), Киев к концу декабря 2022 года получил 324 бронетранспортера М113, сто бронемашин HMMWV, 80 БМП-1 советского производства и др. Кроме того, в декабре Вашингтон пообещал отправить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, о поставках которых также шли длительные переговоры.

Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине. В российском МИДе отмечали, что продолжение поставок оружия Киеву затягивает боевые действия и приближает ситуацию к опасной черте прямого столкновения между Россией и НАТО. При этом в Кремле говорили, что такие поставки не помешают Москве достичь целей спецоперации.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
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