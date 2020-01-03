Пелоси назвала провокацией убийство иранского генерала Сулеймани

Спикер палаты представителей США Ненси Пелоси раскритиковала операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что она была проведена без консультаций с конгрессом. Об этом сообщает The New York Times.

По ее словам, первоочередной задачей Вашингтона является безопасность американцев. «Мы не можем подвергать риску жизни американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, участвуя в провокационных и непропорциональных актах», — сказала Пелоси.

Она считает, что ракетный обстрел и убийство Сулеймани может спровоцировать «дальнейшую эскалацию насилия».

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате американского авиаудара вблизи аэропорта в Багдаде по указанию администрации США. Как заявили в Пентагоне, Соединенные Штаты «предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом». В военном ведомстве отмечали, что Сулеймани готовил планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке. Годом ранее США признали иранский КСИР террористической организацией, а Сулеймани назвали террористом.