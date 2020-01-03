Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию Экономика, 11:42 Экзамен для Зеленского: что ждет Украину в 2020 году Мнение, 11:29 Репортаж с производства Lada Vesta РБК и LADA, 11:28 МИД назвал «авантюрным шагом» убийство Сулеймани в Ираке Политика, 11:04 Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде Общество, 10:56 Как уменьшить влияние табачного дыма на организм Партнёрский материал, 10:45 Перспективы роста. Топ-10 самых недооцененных компаний Quote, 10:38 Две столицы: как привычки посетителей влияют на ресторанный бизнес Pro, 10:34 Три человека погибли из-за ДТП в Братске Общество, 10:29 Пелоси назвала провокацией убийство иранского генерала Сулеймани Политика, 10:27 Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов Финансы, 10:21 Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию Экономика, 10:09 Кого мы потеряли в 2019 году Общество, 10:06  Как развивалась Windows: от «единицы» до «десятки» через 95 РБК и Microsoft, 09:59
Политика ,  
0 
Пелоси назвала провокацией убийство иранского генерала Сулеймани

Спикер палаты представителей США Ненси Пелоси раскритиковала операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что она была проведена без консультаций с конгрессом. Об этом сообщает The New York Times.

По ее словам, первоочередной задачей Вашингтона является безопасность американцев. «Мы не можем подвергать риску жизни американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, участвуя в провокационных и непропорциональных актах», — сказала Пелоси.

Она считает, что ракетный обстрел и убийство Сулеймани может спровоцировать «дальнейшую эскалацию насилия».

В Багдаде в результате ударов США убит иранский генерал Сулеймани
Политика

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате американского авиаудара вблизи аэропорта в Багдаде по указанию администрации США. Как заявили в Пентагоне, Соединенные Штаты «предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом». В военном ведомстве отмечали, что Сулеймани готовил планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке. Годом ранее США признали иранский КСИР террористической организацией, а Сулеймани назвали террористом.

В связи с проведенной американской операцией верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» за гибель главы подразделения «Аль-Кудс». В Тегеране также назвали действия США «актом международного терроризма», который приведет к эскалации конфликта.

Теги: демократы, США, Иран
Материалы по теме
МИД Ирана вызвало швейцарского посла из-за убийства Сулеймани
Политика
Верховный лидер Ирана пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани
Политика
Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter