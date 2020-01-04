Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

По данным агентства, Трамп принял такое решение после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря. Нанесение удара секретно обсуждалось с узким кругом советников, о нем не знали даже некоторые сотрудники Белого дома

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На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет Blooomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на военную базу в США 27 декабря, в результате которой погиб американский контрактник. В результате нападения президент США поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара по генералу, уточняет Bloomberg. Среди них были советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, который отменил поездку в страны СНГ, и вице-президент Майк Пенс. Источники агентства поясняют, что до инцидента администрация Трампа обращалась ко Франции и другим союзникам с просьбой предостеречь Тегеран от убийства американских граждан.

Пока администрация планировала удар, Трамп занимался тем, что внешне было похоже на его обычную отпускную деятельность. В частности, после Рождества он регулярно ездил в свою частную резиденцию в Мар-а-Лаго. Агентство отмечает, что о готовящемся ударе не проинформировали конгресс, зарубежные власти и даже отвечающие за связи с общественностью сотрудники Белого дома.

Один из источников Bloomberg сообщил, что американские военные напрямую не следили за Сулеймани перед атакой, однако ракетный обстрел был запущен, когда разведка сообщила, что иранский генерал, возможно, находится в аэропорту Багдада. Еще два собеседника агентства утверждают, что США точно знали, когда Сулеймани, прибывший из Ливана или Сирии, приземлился в Багдаде.