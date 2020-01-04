Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
В Новосибирске двое дебоширов напали на полицейских Общество, 08:52 Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Политика, 08:47 Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала 2020 года Политика, 08:24 Летевший из Тюмени в Петербург самолет вынужденно сел в Перми Общество, 07:35 Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов Общество, 07:08 Выход на Евро-2020 и полиция против фанатов. Топ-5 событий года в футболе Спорт, 07:06 Во Владивостоке мужчину задержали по подозрению в прокалывании автошин Общество, 06:38 СМИ узнали о ругани Трампа из-за пропущенного звонка Путина Политика, 06:37 СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Общество, 06:16 Сенатор предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном Политика, 05:39 В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7 Технологии и медиа, 05:26 Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны Политика, 05:03 Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани Политика, 04:25 В шиитском ополчении Ирака назвали медиков целью нанесенного авиаудара Политика, 03:59
Политика ,  
0 
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
По данным агентства, Трамп принял такое решение после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря. Нанесение удара секретно обсуждалось с узким кругом советников, о нем не знали даже некоторые сотрудники Белого дома
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет Blooomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на военную базу в США 27 декабря, в результате которой погиб американский контрактник. В результате нападения президент США поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара по генералу, уточняет Bloomberg. Среди них были советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, который отменил поездку в страны СНГ, и вице-президент Майк Пенс. Источники агентства поясняют, что до инцидента администрация Трампа обращалась ко Франции и другим союзникам с просьбой предостеречь Тегеран от убийства американских граждан.

Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны
Политика

Пока администрация планировала удар, Трамп занимался тем, что внешне было похоже на его обычную отпускную деятельность. В частности, после Рождества он регулярно ездил в свою частную резиденцию в Мар-а-Лаго. Агентство отмечает, что о готовящемся ударе не проинформировали конгресс, зарубежные власти и даже отвечающие за связи с общественностью сотрудники Белого дома.

Один из источников Bloomberg сообщил, что американские военные напрямую не следили за Сулеймани перед атакой, однако ракетный обстрел был запущен, когда разведка сообщила, что иранский генерал, возможно, находится в аэропорту Багдада. Еще два собеседника агентства утверждают, что США точно знали, когда Сулеймани, прибывший из Ливана или Сирии, приземлился в Багдаде.

Белый дом предостерег Ирак от вывода войск США
Политика

Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс», был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала «террористом номер один в мире». Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. Российский МИД счел произошедшее «уничтожением официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой».

Автор: Артём Губенко
Теги: Дональд Трамп, Касем Сулеймани, убийство
Материалы по теме
Сенатор предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Политика
В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения
Общество
В Белом доме назвали основания для убийства иранского генерала Сулеймани
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter