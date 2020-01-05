Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. Его слова приводит агентство Fars.
Выступая в эфире иранского гостелевидения, он пообещал, что «стратегическая месть» Тегерана положит конец пребыванию США в регионе. По словам Салами, Вашингтон сам спровоцировал конец своего присутствия на Ближнем Востоке.
Ответ Ирана «затронет обширную географию и будет иметь определенное воздействие», добавил командующий КСИР.
Салами также добавил, что США из-за собственных ошибок «всегда терпели сокрушительные поражения», передает Irna. По словам военачальника, любой, кто примет сторону Вашингтона, будет считаться врагом мусульманских стран.