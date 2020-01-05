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Убийство Сулеймани ,  
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Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
За убийством генерала Сулеймани последует «стратегическая месть», заявил командующий КСИР. По его словам, Вашингтон сам спровоцировал конец своего присутствия на Ближнем Востоке
Хосейн Салами (Фото: Vahid Salemi / AP)

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. Его слова приводит агентство Fars.

Выступая в эфире иранского гостелевидения, он пообещал, что «стратегическая месть» Тегерана положит конец пребыванию США в регионе. По словам Салами, Вашингтон сам спровоцировал конец своего присутствия на Ближнем Востоке.

Ответ Ирана «затронет обширную географию и будет иметь определенное воздействие», добавил командующий КСИР.

Салами также добавил, что США из-за собственных ошибок «всегда терпели сокрушительные поражения», передает Irna. По словам военачальника, любой, кто примет сторону Вашингтона, будет считаться врагом мусульманских стран.

Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев
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В свою очередь командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири заявил, что подконтрольные ему силы готовы «взять реванш» за убийство Сулеймани и «отомстить преступникам и сторонникам этого преступления». Флот ждет указаний верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, отметил он.

Хаменеи ранее пообещал «суровую месть» за смерть Сулеймани. По его словам, после убийства генерала Иран «с удвоенной силой» продолжит сопротивляться против США и Израиля. Американский президент Дональд Трамп, отвечая на угрозы Тегерана, заявил о готовности США нанести удары по 52 целям в Ираке.

Сулеймани был командующим элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс». Он погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. Приказ о проведении операции отдал Трамп, назвавший генерала «террористическим лидером» Ирана. По словам президента США, иранский военачальник ответственен за организацию атаки на американскую дипмиссию в Багдаде, также он готовил другие нападения.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, США, Ближний Восток
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