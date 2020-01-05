Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

За убийством генерала Сулеймани последует «стратегическая месть», заявил командующий КСИР. По его словам, Вашингтон сам спровоцировал конец своего присутствия на Ближнем Востоке

Хосейн Салами (Фото: Vahid Salemi / AP)

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. Его слова приводит агентство Fars.

Выступая в эфире иранского гостелевидения, он пообещал, что «стратегическая месть» Тегерана положит конец пребыванию США в регионе. По словам Салами, Вашингтон сам спровоцировал конец своего присутствия на Ближнем Востоке.

Ответ Ирана «затронет обширную географию и будет иметь определенное воздействие», добавил командующий КСИР.

Салами также добавил, что США из-за собственных ошибок «всегда терпели сокрушительные поражения», передает Irna. По словам военачальника, любой, кто примет сторону Вашингтона, будет считаться врагом мусульманских стран.