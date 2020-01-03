Трамп объяснил операцию по убийству Сулеймани в Ираке

Иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате операции США, был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени и «планировал убить еще больше». Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

По его мнению, в Иране Сулеймани «ненавидели и боялись внутри страны». При этом Трамп оговорился, что в Иране никогда «не признаются в этом». «Его следовало убрать еще много лет назад», — заключил Трамп.

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