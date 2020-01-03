Верховный лидер Ирана пообещал «суровую месть» за убийство Сулеймани

По словам Али Хаменеи, убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции удвоит сопротивление Ирана против США и Израиля

Али Хаменеи (Фото: Sergey Guneev / Zuma / TASS)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» в ответ на убийство командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, передает Al Arabiya.

«С уходом Сулеймани, если даст Бог, его работа и его путь не будут остановлены, но суровая месть ожидает преступников, которые окровавили свои грязные руки его кровью прошлой ночью», — заявил иранский лидер.

По его словам, убийство Сулеймани только удвоит мотивацию сопротивления Ирана против Соединенных Штатов и Израиля. «Все враги должны знать, что джихад сопротивления продолжится с удвоенной силой и окончательная победа ждет бойцов в этой священной войне», — добавил Хаменеи.

Аятолла также объявил трехдневный общенациональный траур после убийства генерала Касема Сулеймани, сообщает IRNA. «Иранский народ почтит память мученика Али Касема Сулеймани и его помощников, я объявлю трехдневный траур», — говорится в заявлении Хаменеи.