ЦИК не пустила на выборы жену муфтия и владельца стрип-клуба

Кандидатам от трех непарламентских партий ЦИК разрешила участвовать в выборах президента. В комиссии добавили, что не получили документы от еще одного кандидата — председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец

Айна Гамзатова (Фото: Алиасхаб Магомедов / NewsTeam / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам заседания 5 января отказалась регистрировать четыре группы избирателей, созданные для регистрации кандидатов в президенты России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК.

Таким образом, в выборах не смогут принять участие жена и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова, активист за права обманутых дольщиков Татьяна Воловик, бывший глава челябинского отделения партии «Родина» Андрей Яцун, а также владелец стриптиз-клуба Лаки Ли.

Также комиссия постановила отказать в регистрации уполномоченных представителей Политической партии «Партия малого бизнеса России», выдвинувшей кандидатом по пост президента своего лидера Юрия Сидорова.

Открыть избирательный счет разрешили кандидату от Партии социальной защиты Михаилу Козлову, кандидату от партии «РОТ фронт» Наталье Лисицыной и лидеру Монархической партии Антону Бакову.

Кроме того, комиссия не получила документы от председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, так как она не явилась 5 января для их подачи, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК. «Ранее она известила ЦИК России о своем намерении подать документы вечером 4 января, однако в ЦИК России не явилась. «Новая дата, предложенная Волынец для подачи документов, — 6 января», — уточнил представитель пресс-службы.

Сама Волынец утверждает, что в ЦИК приходила. «Я еще простояла два часа со своими представителями... Мои документы никто даже не смотрел», — сказала Волынец, добавив, что намерена повторно прийти 6 января.

Избирательная комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии «Альянс Зеленых», выдвинувшей в кандидаты на пост президента Эльвиру Агурбаш.

2 января член Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал, что по состоянию на конец декабря поступило 60 уведомлений о выдвижении кандидатов на должность президента.

Ранее, в пятницу, в 15 городах России были открыты точки сбора подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина. Он подал документы в ЦИК еще 27 декабря, комиссия зарегистрировала его кандидатуру. В конце декабря близкие к Кремлю источники рассказали РБК, что финансироваться избирательная кампания Путина будет в том числе из средств региональных фондов поддержки регионального сотрудничества и развития.

Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ЦИК регистрировать отказалась, объяснив это непогашенной судимостью по «делу «Кировлеса». Навальный обжаловал это решение в Верховном суде, суд признал вердикт комиссии законным, после этого Навальный подал жалобу уже на решение суда.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации бизнесмену Сергею Полонскому.

Выборы президента России пройдут 18 марта.