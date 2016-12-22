ЦИК получила около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

К концу декабря 2017 года в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 60 уведомлений о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов в президенты России, заявил член ЦИК Евгений Шевченко. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, от партий баллотировались 23 человека, причем 13 партий уже зарегистрировали своих представителей и открыли избирательные счета. «На конец декабря в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, от около 60 субъектов выдвижения», — сказал Шевченко.
Последним днем приема документов самовыдвиженцев названо 7 января, а выдвиженцев от политических партий — 12 января.
Самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тыс. подписей, причем не менее 7,5 тыс. с одного региона.
К 31 декабря 2017 года ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов телеведущую Ксению Собчак, сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского, кандидата от Партии роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, главу ЛДПР Владимира Жириновского и председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.
Выборы президента России пройдут 18 марта.