Путин назвал конфликт на Украине «трагедией украинского народа»

Конфликт на Украине является «трагедией украинского народа» и связан с проводимой киевской администрацией политикой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Это трагедия, трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой [властей страны]», — сказал он.

Путин неоднократно заявлял, что идущие боевые действия являются трагедией для обеих сторон. Ответственность за конфликт он возлагал на власти Украины и на третьи страны.

Российские власти назвали целями военной операции «денацификацию», «демилитаризацию» Украины и защиту мирных жителей Донбасса от «геноцида» со стороны украинских властей.