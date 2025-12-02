 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин назвал конфликт на Украине «трагедией украинского народа»

Путин: конфликт на Украине является трагедией украинского народа
Сюжет
Военная операция на Украине

Конфликт на Украине является «трагедией украинского народа» и связан с проводимой киевской администрацией политикой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Это трагедия, трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой [властей страны]», — сказал он.

Путин неоднократно заявлял, что идущие боевые действия являются трагедией для обеих сторон. Ответственность за конфликт он возлагал на власти Украины и на третьи страны.

Путин назвал операцию НАТО в Югославии в 1999 году огромной трагедией
Политика
Раненый серб перед разрушенным домом в городе Алексинац, 1999 год

Российские власти назвали целями военной операции «денацификацию», «демилитаризацию» Украины и защиту мирных жителей Донбасса от «геноцида» со стороны украинских властей.

Персоны
Александра Озерова
Владимир Путин трагедия Украина конфликт
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
