Путин заявил, что спецоперация на Украине идет «хирургическими методами»
Специальная военная операция на Украине не является войной в прямом смысле этого слова, поскольку Россия в ней действует другими методами. Об этом журналистам заявил президент Владимир Путин.
«Россия действует на Украине хирургических способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле слова», — сказал он.
Материал дополняется
