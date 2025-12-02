 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин заявил, что спецоперация на Украине идет «хирургическими методами»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Специальная военная операция на Украине не является войной в прямом смысле этого слова, поскольку Россия в ней действует другими методами. Об этом журналистам заявил президент Владимир Путин.

«Россия действует на Украине хирургических способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле слова», — сказал он.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 18:18 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 18:18
Искусство управления дедлайнами: превращаем стресс в успех Образование, 18:43
Red Bull назвал партнера Ферстаппена на сезон-2026 «Формулы-1» Спорт, 18:43
Путин заявил, что спецоперация на Украине идет «хирургическими методами» Политика, 18:36
Рынок акций упал на фоне слов Путина про войну с Европой Инвестиции, 18:35
Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря Политика, 18:26
Володин призвал Думу «не стоять в стороне» из-за «дела Долиной» Общество, 18:25
Рютте заявил об отсутствии в НАТО консенсуса по вступлению Украины Политика, 18:21
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин отвел несколько дней на взятие под контроль Купянска-Узлового Политика, 18:20
Путин рассказал, какой ответ готова дать Россия на атаки на танкеры Политика, 18:19
Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости Политика, 18:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ опустил курс доллара до минимума за 2,5 года Инвестиции, 18:11
Путин рассказал об особом значении Красноармейска Политика, 18:07