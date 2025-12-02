Путин заявил, что спецоперация на Украине идет «хирургическими методами»

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Специальная военная операция на Украине не является войной в прямом смысле этого слова, поскольку Россия в ней действует другими методами. Об этом журналистам заявил президент Владимир Путин.

«Россия действует на Украине хирургических способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле слова», — сказал он.

