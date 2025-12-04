Трамп заявил об ухудшении позиции Киева в переговорах

Условия урегулирования украинского конфликта ухудшились для Киева с февральского визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (Зеленскому — РБК.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», — сказал он в Белом доме. Видео выступления Трампа опубликовал C-SPAN.

Материал дополняется