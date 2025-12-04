Путин рассказал India Today о переговорах с Уиткоффом и зятем Трампа
Перед государственным визитом в Индию президент России Владимир Путин ответил в Кремле на вопросы журналистов медиагруппы India Today и рассказал о переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в Москве 2 декабря и были посвящены урегулированию конфликта на Украине.
«Я не думаю, что сейчас будет интересно, но эта встреча была необходима», — сказал Путин.
По словам журналистки Гиты Мохан, которая беседовала с Путиным, российский резидент рассказал о том, как Москва и Вашингтон намерены действовать дальше после этих переговоров. Фрагменты интервью опубликованы на YouTube-канале India Today.
Путин также ответил на вопросы о президенте США Дональде Трампе, о предстоящих двусторонних переговорах с премьер-министром Нарендрой Моди в Дели и будущей траектории индийско-российских отношений, говорится в материале издания, посвященном будущей публикации интервью.
Путин также сказал, что «очень рад» отправиться на встречу со своим «другом, премьер-министром Моди».
Полная версия интервью, снятого в историческом Екатерининском зале Кремля, будет транслироваться на каналах India Today и Aaj Tak сегодня в 21:00 по индийскому времени (18:30 мск).
Государственный визит президента России в Индию начался 4 декабря и продлится два дня. У Путина запланированы переговоры с индийской делегацией во главе с Моди, на которых стороны обсудят вопросы «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику, экономику, науку и культуру, сообщала пресс-служба Кремля.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили