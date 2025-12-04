Путин рассказал India Today о переговорах с Уиткоффом и зятем Трампа

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Перед государственным визитом в Индию президент России Владимир Путин ответил в Кремле на вопросы журналистов медиагруппы India Today и рассказал о переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в Москве 2 декабря и были посвящены урегулированию конфликта на Украине.

«Я не думаю, что сейчас будет интересно, но эта встреча была необходима», — сказал Путин.

По словам журналистки Гиты Мохан, которая беседовала с Путиным, российский резидент рассказал о том, как Москва и Вашингтон намерены действовать дальше после этих переговоров. Фрагменты интервью опубликованы на YouTube-канале India Today.

Путин также ответил на вопросы о президенте США Дональде Трампе, о предстоящих двусторонних переговорах с премьер-министром Нарендрой Моди в Дели и будущей траектории индийско-российских отношений, говорится в материале издания, посвященном будущей публикации интервью.

Путин также сказал, что «очень рад» отправиться на встречу со своим «другом, премьер-министром Моди».

Полная версия интервью, снятого в историческом Екатерининском зале Кремля, будет транслироваться на каналах India Today и Aaj Tak сегодня в 21:00 по индийскому времени (18:30 мск).

Государственный визит президента России в Индию начался 4 декабря и продлится два дня. У Путина запланированы переговоры с индийской делегацией во главе с Моди, на которых стороны обсудят вопросы «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику, экономику, науку и культуру, сообщала пресс-служба Кремля.