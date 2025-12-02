 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ABC News узнал, по какому вопросу США и Украина не достигли прогресса

ABC News: США и Украина во Флориде не достигли прогресса по вопросу территорий

Украина и США на переговорах делегаций во Флориде зашли в тупик в ходе обсуждения территориального вопроса в контексте урегулирования конфликта Киева и Москвы. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом встреч.

По вопросу о территориальных уступках «прогресса нет», сказал собеседник телеканала. Он заявил, что Россия не готова обсуждать прекращение огня, а Украина — идти на территориальные уступки. Признаков того, что по самым сложным вопросам был достигнут прорыв, нет, передает ABC.

Кроме того, стороны обсудили замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины, а также проведение в стране выборов, сообщил источник. «РБК-Украина» писал, что переговоры были сфокусированы конкретно на проблемных вопросах, в том числе территориальных и членстве Украины в НАТО.

Зеленский назвал самый сложный вопрос на мирных переговорах
Политика
Владимир Зеленский

Россия выступает против присоединения Украины к блоку. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что правительство вырабатывает меры на случай изъятия российских активов за рубежом.

Украино-американские переговоры прошли во Флориде 30 ноября и 1 декабря. Как сообщил по их итогам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, стороны достигли значительного прогресса, хотя ряд вопросов остались нерешенными.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что дискуссии по мирному урегулированию в основном сводятся к трем темам, и территориальный вопрос - самый сложный. Два других аспекта - это средства на восстановление Украины после конфликта и гарантии безопасности ей.

По утверждению Axios, переговоры во Флориде были сосредоточены на том, где будет проведена фактическая граница с Россией в рамках мирного соглашения. США хотят, чтобы Украина отказалась от занимаемых территорий.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 02:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 02:47
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 03:03
Карл III лишил принца Эндрю последних королевских титулов Общество, 03:02
ABC News узнал, по какому вопросу США и Украина не достигли прогресса Политика, 02:46
Три российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:27
Путину доложили о начале операции по занятию города Гуляйполе Политика, 02:19
FT заметила подготовку Киевом экономики к двум путям развития конфликта Экономика, 01:48
Фон дер Ляйен сообщила о прогрессе в разработке мирного плана ЕС Политика, 01:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин назвал конфликт на Украине «трагедией украинского народа» Политика, 01:10
Кулеба предупредил о «долгой войне» без неприятной сделки Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Путин рассказал о задаче группировки войск «Север» Политика, 00:48
Путин заявил, что Россия наращивает давление по всей линии фронта Политика, 00:22
Волчанск: основные факты о городе, роль в военных действиях База знаний, 00:15
Покровск: почему этот город важен для армий России и Украины База знаний, 00:10