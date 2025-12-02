ABC News узнал, по какому вопросу США и Украина не достигли прогресса
Украина и США на переговорах делегаций во Флориде зашли в тупик в ходе обсуждения территориального вопроса в контексте урегулирования конфликта Киева и Москвы. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом встреч.
По вопросу о территориальных уступках «прогресса нет», сказал собеседник телеканала. Он заявил, что Россия не готова обсуждать прекращение огня, а Украина — идти на территориальные уступки. Признаков того, что по самым сложным вопросам был достигнут прорыв, нет, передает ABC.
Кроме того, стороны обсудили замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины, а также проведение в стране выборов, сообщил источник. «РБК-Украина» писал, что переговоры были сфокусированы конкретно на проблемных вопросах, в том числе территориальных и членстве Украины в НАТО.
Россия выступает против присоединения Украины к блоку. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что правительство вырабатывает меры на случай изъятия российских активов за рубежом.
Украино-американские переговоры прошли во Флориде 30 ноября и 1 декабря. Как сообщил по их итогам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, стороны достигли значительного прогресса, хотя ряд вопросов остались нерешенными.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что дискуссии по мирному урегулированию в основном сводятся к трем темам, и территориальный вопрос - самый сложный. Два других аспекта - это средства на восстановление Украины после конфликта и гарантии безопасности ей.
По утверждению Axios, переговоры во Флориде были сосредоточены на том, где будет проведена фактическая граница с Россией в рамках мирного соглашения. США хотят, чтобы Украина отказалась от занимаемых территорий.
Материал дополняется
