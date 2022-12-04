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Президент Ирана допустил пересмотр Конституции на фоне протестов

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о возможности пересмотра Конституции страны
Конституция 1979 года провозглашает страну республикой, управляемой на нормах ислама. В Иране почти три месяца идут протесты после задержания и гибели девушки, неправильно надевшей хиджаб
Ибрахим Раиси
Ибрахим Раиси (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Основной закон Ирана, который приняли после Исламской революции 1979 года, может быть пересмотрен, заявил президент страны Ибрахим Раиси, выступая по случаю Дня Конституции, передает Al Hadath.

«Конституция Ирана <...> по своей организации и возможностям доработки составлена таким образом, чтобы не было тупиковых ситуаций в ее реализации и управлении делами страны», — сказал он.

Согласно действующему Основному закону страны, Иран — это Исламская республика, правление в которой основано на вере в Бога, а законы — на нормах ислама. В ней провозглашается равенство граждан независимо от расы, цвета кожи. Иранцы пользуются политическими, социальными, культурными и иными правами независимо от пола, но в соответствии с религиозными принципами.

Заявление Раиси сделал на фоне продолжающихся в стране с середины сентября протестов, причиной которых стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба.

4 декабря стало известно, что полицию нравов в Иране упразднили. Как заявил генеральный прокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери, эта структура не имела «никакого отношения к судебной системе, и она была закрыта». Кроме того, он сообщил о работе над изменением закона, обязывающего женщин носить хиджаб. О каких именно поправках идет речь, он не уточнил.

В ходе беспорядков, по данным иранского Совета национальной безопасности, уже погибли более 200 человек. Командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Сардар Гаджизаде говорил о 300 жертвах, а правозащитная организация Iran Human Rights — о 448 погибших, в том числе о 60 детях и 29 женщинах.

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявлял, что протесты были спланированы США и Израилем. Американский президент в ноябре сказал, что Вашингтон «собирается освободить Иран», сразу же добавив, что «они сами освободят себя очень скоро».

На это Раиси ответил, что Иран был освобожден 43 года назад — в ходе исламской революции 1979 года.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран Конституция Ибрахим Раиси
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