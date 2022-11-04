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Байден заявил, что США собираются «освободить Иран»

Президент США Джо Байден: «Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран»
«Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран», — заявил в ходе выступления в Калифорнии президент США Джо Байден и сразу добавил: «Они сами освободят себя очень скоро»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Калифорнии, посвященного предстоящим промежуточным выборам в конгресс, заявил, что США собираются «освободить Иран», передает Bloomberg.

Речь Байдена была посвящена оказанию медицинской помощи американским ветеранам, служившим в Ираке и Афганистане. В ходе нее он сделал паузу и сказал: «Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран».

После этого он быстро добавил: «Они сами освободят себя очень скоро». Президент США не пояснил, что имеет в виду, отмечает агентство.

Ту же цитату американского лидера приводит Reuters, который указывает, что к месту выступления пришли несколько десятков людей с транспарантами в поддержку протестующих в Иране.

Протесты в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба, когда она вместе с братом выходила из метро в Тегеране.

Позже брат Амини рассказал IranWire, что полицейские обещали провести с ней занятие по «перевоспитанию». Из полицейского участка девушку увезли на скорой. Врачи позже заявили, что у нее случился сердечный приступ и инсульт, она скончалась через несколько дней. Иранская полиция настаивает на версии о несчастном случае.

Власти Ирана заявляли, что протесты являются частью «вражеской стратегии по ослаблению исламского режима» и армия страны намерена «противостоять врагам», а также обеспечивать безопасность на фоне демонстраций.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи говорил, что протесты были спланированными, а не проведенными «обычными иранцами», а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков.

Во время митингов были задержаны девять иностранцев, в том числе граждане Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран. Кроме того, по подозрению в подстрекательстве к террору и массовым беспорядкам арестовали более 250 членов оппозиционных групп, деятельность которых запрещена в Иране.

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Джо Байден Иран протесты

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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