Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Минтранс предупредил о перерывах движения транспорта по Крымскому мосту Общество, 12:27
Игрок НБА получил условный срок по делу о домашнем насилии Спорт, 12:22
Белгородский поселок попал под обстрел Политика, 12:16
Раиси ответил Байдену на слова об «освобождении Ирана» Политика, 12:10
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по бесплатным поставкам зерна Политика, 12:05
Как коучи зарабатывают на идее икигай, о которой не слышали в Японии Pro, 12:05
Как бизнесу покупать электроэнергию у независимого поставщика РБК и РН-Энерго, 12:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В чем польза страха и почему наш организм любит пугаться Социальная экономика, 12:00
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник Политика, 11:58
Овечкин счел крутым свой очередной рекорд в НХЛ Спорт, 11:49
В бухте Севастополя нашли двух мертвых дельфинов Общество, 11:48
«Самолет» наращивает продажи и обходит конкурентов. Покупать ли его акции Pro, 11:44
Bloomberg сообщил об иске к «Твиттеру» из-за массовых сокращений Технологии и медиа, 11:33
Гончаренко признали лучшим тренером октября в РПЛ Спорт, 11:27
Политика ,  
0 

Раиси ответил Байдену на слова об «освобождении Ирана»

Президент Раиси ответил Джо Байдену на слова об «освобождении Ирана»
Исламская революция 1979 года освободила Иран, заявил президент Ибрахим Раиси
Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси (Фото: president.ir)

Иран был освобожден в ходе исламской революции 1979 года. Так иранский президент Ибрахим Раиси ответил на обещание президента США Джо Байдена «освободить страну».

«Я говорю [президенту США Джо] Байдену, что Иран был освобожден 43 года назад», — заявил он в телевизионном выступлении (цитата по Reuters).

Ранее 4 ноября Байден в ходе выступления в Калифорнии, посвященного предстоящим промежуточным выборам в конгресс, заявил, что США собираются «освободить Иран».

Его речь была посвящена оказанию медицинской помощи американским ветеранам, служившим в Ираке и Афганистане, но в ходе нее он сделал паузу и сказал: «Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран». После этого он быстро добавил: «Они сами освободят себя очень скоро».

По данным Reuters, к месту выступления Байдена пришли несколько десятков людей с транспарантами в поддержку протестующих в Иране.

В Иране проходят массовые протесты, поводом для которых стала смерть иранки Махсы Амини в середине сентября. Полиция задержала 22-летнюю девушку за неправильное ношение хиджаба в Тегеране и доставила в участок.

Позднее из полицейского участка выехал автомобиль скорой помощи. Врачи в больнице сказали ее брату, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать. Спустя несколько дней Амини умерла.

Полиция Ирана заверила, что произошел несчастный случай. Ведомство опубликовало видео, где девушка теряет сознание. Однако родственники девушки подозревают полицейских в убийстве.

После смерти девушки в Иране начались массовые протесты. Армия страны сочла, что они нацелены на «ослабление исламского режима». Раиси заявил, что Тегеран будет «решительно бороться» с протестующими.

В октябре иранские власти арестовали девять граждан Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран во время беспорядков.
Помимо этого, были арестованы 256 членов оппозиционных групп, деятельность которых запрещена в стране.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что беспорядки были спланированы США и Израилем.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Тютина Виктория Тютина
Ибрахим Раиси Иран Джо Байден США

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден заявил, что США собираются «освободить Иран»
Политика
Лавров и МИД Ирана допустили эскалацию в заливе из-за западных СМИ
Политика
Пентагон заявил об обеспокоенности возможной атакой Ирана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter