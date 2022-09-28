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Насколько близко Иран подошел к «революции хиджабов»

Протесты, начавшиеся после гибели молодой иранки в отделении полиции, не утихают вторую неделю
Протесты в Иране, вспыхнувшие после гибели задержанной полицией нравов девушки, продолжаются вторую неделю. Десятки погибших указывают на желание властей снова жестко подавить несогласных, но эксперты отмечают слабость режима
Фото: Social Media / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Social Media / Keystone Press Agency / Global Look Press

Протесты в Иране продолжаются вторую неделю, они охватили множество городов, число погибших при столкновениях демонстрантов с силами правопорядка исчисляется десятками.

По официальным данным, всего за 11 дней погиб 41 человек, но в Iran Human Rights (IHR), базирующейся в Норвегии неправительственной организации, активисты которой работают как в самом Иране, так и за его пределами, заявляли минимум о 76 убитых местными силами безопасности демонстрантах, включая четверых детей; гибель людей имела место в 14 провинциях Ирана. Также организация заявляет о сотнях пострадавших и имеющихся в ее распоряжении видео, доказывающих применение властями боевых патронов против протестующих, что запрещено международным правом.

Эти данные IHR обнародовала 26 сентября, отметив, что информация о ситуации в стране приходит с задержками из-за проблем с доступом в интернет (основные социальные сети и мессенджеры заблокированы). Также сбор данных осложняется тем, что семьям погибших поступают угрозы, и они вынуждены тайно организовывать похороны. Как сообщает Би-Би-Си, сейчас известно о более чем 1200 задержанных, включая активистов и не меньше 20 журналистов.

С чего начались акции протеста

Иранцы вышли на улицы после того, как стало известно о смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов 13 сентября задержала в Тегеране за неправильное ношение хиджаба. Вместе с ней был брат, которому пообещали, что отпустят девушку после «перевоспитания». Спустя несколько часов после задержания девушка впала в кому и умерла в больнице, не приходя в сознание. По официальной версии, Амини умерла от инсульта и остановки сердца, но ее родители утверждают, что девушка была здорова. После того, как в сети появились фотографии интубации Амини в больнице, стала распространяться информация, что ее смерть стала результатом избиения в отделении полиции — девушке якобы проломили череп. О побоях заявляли и другие задержанные, находившиеся с Амини в отделении. Было обнародовано видео, на котором девушка, находясь в отделении, вдруг теряет сознание и падает. Однако эксперты заявили о том, что оно смонтировано.

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Фото:Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Похороны Амини прошли в ее родном городе Секкезе в Иранском Курдистане 17 сентября. Тогда же в стране вспыхнули протесты, которые в итоге охватили около 80 городов. Их главным лозунгом стала триада «Женщины, жизнь, свобода». Позднее добавились антиправительсвенные призывы, в том числе к свержению «диктатора» аятоллы Али Хаменеи. Во время протестов женщины массово снимали хиджабы и жгли их, срезали себе волосы.

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Издание VOX отмечает, что активизм женщин на фоне смерти Амини очень похож на действия женских протестных движений во время революции 1979 года, когда в стране установился режим аятолл, и иранок обязали не только носить хиджаб, но и придерживаться других строгих правил в отношении внешнего вида и поведения, несоблюдение которых может привести к отчислению с учебы или увольнению с работы. В те годы активистки сжигали бюстгальтеры, выступая против контроля нового режима над их телами.

Несмотря на то, что отслеживать события в Иране, как и оценивать их реальный масштаб, тяжело из-за блокировки интернета, активистам и местным жителям удается выкладывать в сеть информацию о происходящем в стране. Считается, что это самые многочисленные протесты в стране с 2009 года, причем в них принимают участие представители разных слоев населения. Тогда антиправительственные манифестации проходили на фоне объявления итогов президентских выборов. В этот раз, пишет The New York Times, причина кроется не только в ужесточении официальных правил для женщин, но и в неспособности президента Ибрагима Раиси и его кабинета побороть экономические проблемы. Также особенно заметно несогласие молодого поколения с ужесточением контроля за личной жизнью.

VOX также отмечает значимость курдского происхождения погибшей Амини. Курды в Иране являются национальным меньшинством, которое, как пишет издание, правительство страны изображает в качестве сепаратисткой силы. Факт, что самые разные социальные группы вышли на улицу после ее гибели, означает, что иранцы стали терпимее относиться к меньшинствам и общество знает о бедственном положении курдов.

Могут ли протесты привести к смене режима

Продолжительность и размах столкновений породили дискуссию о том, возможна ли смена режима в исламской республике. Против этого сценария говорит, что все демонстрации носят спонтанный характер, у них нет идейных лидеров и организаторов, сильной внешней поддержки, четко сформулированных требований и финансирования. Однако экономические и социальные предпосылки протестного движения в Иране не исчезнут: власти а почти две недели демонстраций так и не пошли на уступки протестующим, а без снятия санкций США Тегеран не способен исправить ситуацию в экономике.

Сейчас довольно сложно предсказать, приведут ли протесты к устойчивым политическим изменениям, указывает в своей колонке иранист австралийского Института Лоуи Пеймон Азмуде. По его мнению, главная особенность нынешней ситуации в том, что к протестам присоединились рабочие, проходят забастовки учителей и преподавателей университетов, нефтяников. Конечной целью протестующих, пишет эксперт, является смена режима, однако Тегеран располагает широким арсеналом средств подавления. Прежде всего это применение силы и репрессии, которые последовали за протестами в 2009 году и в 2017-2018-х годах. Однако Азмуде считает неизбежной смену иранского режима в долгосрочной перспективе.

Выросший в Иране аналитик Международной кризисной группы Али Ваез обращает внимание на ужесточение риторики протестного движения в Иране и рост числа граждан, готовых выходить на улицу. А жесткие действия властей, по его мнению, указывают на их слабость. «В стране есть четкий разрыв между государством и обществом, в этом нет никаких сомнений. Но это система, у которой все еще есть воля и устрашающая способность подавлять», — заключает экперт.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
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