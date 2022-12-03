Аналитики описали тактику России и ОПЕК на фоне нефтяного эмбарго ЕС

Аналитики отметили, что помимо эмбарго ЕС и введения потолка цен на российскую нефть на рынке есть иные проблемы — снижение спроса Китая и замедление экономического роста. Однако допустимо, что ОПЕК+ пойдет на сокращение добычи

Фото: Wang Zhou / Xinhua / Global Look Press

Представители ОПЕК и России (ОПЕК+) проведут встречу 4 декабря, за день до начала действия европейского эмбарго на сырую российскую нефть и потолка цен со стороны Запада на нее, чтобы обсудить уровни добычи. По мнению аналитиков, опрошенных газетой The New York Times (NYT), группа намерена не предпринимать каких-либо шагов из-за неопределенности ситуации.

«Похоже, что ОПЕК+ предпочла бы быть на заднем плане, а не в центре внимания», — сказал газете Ричард Бронз, глава отдела геополитики исследовательской фирмы Energy Aspects.

По словам Раада Алкадири, управляющего директора по энергетике, климату и ресурсам Eurasia Group, ОПЕК+ «десятилетиями» не сталкивалась со столь «значительной краткосрочной неопределенностью». Причем она связана не только с ограничениями со стороны Запада на рынке, но и другими факторами.

NYT указывает, что на решения группы также может повлиять замедление глобального экономического роста и снижение спроса на нефть со стороны Китая на фоне возобновления там ковидных ограничений. По мнению аналитика Kpler Виктора Катоны, импорт нефти Пекином в ближайшее время продолжит «впечатляюще снижаться».

Тем не менее, исследователи отмечают решимость группы сократить добычу, если это будет необходимо для поддержания цен. Это может произойти в январе или феврале, прогнозируют они.

Аналитики отмечают также, что с «жестким вызовом» может столкнуться лидер ОПЕК, Саудовская Аравия. Ее отношения с Западом оказались напряженными, поскольку Эр-Рияд, с одной стороны, может заменить российскую нефть своей на рынке, но с другой, не хочет делать это, чтобы не выступать против Москвы, пишет NYT.

С 5 декабря начнет действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем, а также будет введен потолок цен на нее со стороны стран G7, ЕС и Австралии в размере $60 за баррель.

Россия указывала, что не будет поставлять нефть тем странам, которые согласятся на установление лимита цены. США отмечали, что данный уровень ограничения является «достаточно высоким», чтобы Москва продолжала поставлять нефть на рынки.

Последний раз ОПЕК+ сокращала добычу нефти в ноябре — на два млн баррелей в сутки. По словам российского вице-премьера Александра Новака, это решение было необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса. При этом США (также добывают нефть, но не являются участником сделки ОПЕК+) считали, что данное решение было необоснованно.