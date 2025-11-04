Bloomberg узнал о решении лидеров ЕС пропустить саммит из-за Трампа
Европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, пропустят саммит ЕС с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна отчасти из-за опасений «разозлить» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, всего пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили свое участие во встрече, которая пройдет в Санта-Марте (Колумбия) 9–10 ноября.
На саммите планируется обсудить такие вопросы, как укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна также хотят использовать саммит для обсуждения последних действий Трампа в регионе.
Источники Bloomberg говорят, что низкая явка со стороны европейских лидеров отчасти обусловлена все более агрессивной позицией Трампа в регионе.
Мерц не планирует присутствовать из-за «низкой активности других глав государств и правительств», пишет агентство. По этой же причине встречу пропустит фон дер Ляйен, вместо нее будет присутствовать глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Ранее Bloomberg сообщал, что саммит лидеров стран Северной и Южной Америки отложен до следующего года на фоне напряженности в отношениях США и Венесуэлы после американских ударов по судам в Карибском море и у тихоокеанского побережья Южной Америки. Мероприятие должно было пройти в Доминиканской Республике в этом году, но МИД этой страны перенес ее, назвав причиной «глубокие разногласия».
В феврале Госдепартамент США включил шесть мексиканских наркокартелей в перечень иностранных террористических организаций. В апреле NBC News рассказал, что администрация Трампа обсуждает возможность нанесения ударов беспилотниками по наркокартелям на территории Мексики.
По данным The New York Times, в августе Трамп в закрытом порядке утвердил директиву, разрешающую Пентагону применять военную силу против латиноамериканских наркогруппировок. Вслед за этим США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей, на борту которых находились около 4,5 тыс. военнослужащих.
С сентября американские военные начали наносить ракетные удары по морским судам Венесуэлы. Так, 3 октября, как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, было уничтожено судно, предположительно перевозившее крупную партию наркотиков. В тот же день венесуэльские силы ПВО зафиксировали не менее пяти американских боевых самолетов вблизи побережья страны.
Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и утверждал, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В конце октября он пригрозил перейти к наземным операциям после ударов с моря, чтобы пресечь поток наркотиков в страну.
После этих атак Мексика вызвала посла США. На встрече со стороны мексиканского правительства присутствовали министр иностранных дел Хуан Рамон де ла Фуэнте и секретарь военно-морского флота, адмирал Раймундо Педро Моралес Анхелес. Переговоры прошли по поручению президента страны Клаудии Шейнбаум.
3 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа начала детальное планирование миссии по отправке американских войск и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Телеканал добавил, что стартовала стадия подготовки к миссии, которая будет включать в себя наземные операции на территории Мексики, но окончательное решение о ее проведении еще не принято.
