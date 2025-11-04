 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Bloomberg узнал о решении лидеров ЕС пропустить саммит из-за Трампа

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Bloomberg сообщил, что европейские лидеры, включая Мерца и фон дер Ляйен, пропустят саммит Евросоюза со странами Латинской Америки, чтобы «не раздражать» Трампа. Только пять европейских лидеров подтвердили участие во встрече
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, пропустят саммит ЕС с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна отчасти из-за опасений «разозлить» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, всего пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили свое участие во встрече, которая пройдет в Санта-Марте (Колумбия) 9–10 ноября.

На саммите планируется обсудить такие вопросы, как укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна также хотят использовать саммит для обсуждения последних действий Трампа в регионе.

Источники Bloomberg говорят, что низкая явка со стороны европейских лидеров отчасти обусловлена все более агрессивной позицией Трампа в регионе.

США ввели санкции против президента Колумбии
Политика
Густаво Петро

Мерц не планирует присутствовать из-за «низкой активности других глав государств и правительств», пишет агентство. По этой же причине встречу пропустит фон дер Ляйен, вместо нее будет присутствовать глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Ранее Bloomberg сообщал, что саммит лидеров стран Северной и Южной Америки отложен до следующего года на фоне напряженности в отношениях США и Венесуэлы после американских ударов по судам в Карибском море и у тихоокеанского побережья Южной Америки. Мероприятие должно было пройти в Доминиканской Республике в этом году, но МИД этой страны перенес ее, назвав причиной «глубокие разногласия».

В феврале Госдепартамент США включил шесть мексиканских наркокартелей в перечень иностранных террористических организаций. В апреле NBC News рассказал, что администрация Трампа обсуждает возможность нанесения ударов беспилотниками по наркокартелям на территории Мексики.

По данным The New York Times, в августе Трамп в закрытом порядке утвердил директиву, разрешающую Пентагону применять военную силу против латиноамериканских наркогруппировок. Вслед за этим США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей, на борту которых находились около 4,5 тыс. военнослужащих.

С сентября американские военные начали наносить ракетные удары по морским судам Венесуэлы. Так, 3 октября, как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, было уничтожено судно, предположительно перевозившее крупную партию наркотиков. В тот же день венесуэльские силы ПВО зафиксировали не менее пяти американских боевых самолетов вблизи побережья страны.

Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и утверждал, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В конце октября он пригрозил перейти к наземным операциям после ударов с моря, чтобы пресечь поток наркотиков в страну.

После этих атак Мексика вызвала посла США. На встрече со стороны мексиканского правительства присутствовали министр иностранных дел Хуан Рамон де ла Фуэнте и секретарь военно-морского флота, адмирал Раймундо Педро Моралес Анхелес. Переговоры прошли по поручению президента страны Клаудии Шейнбаум.

3 ноября NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа начала детальное планирование миссии по отправке американских войск и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Телеканал добавил, что стартовала стадия подготовки к миссии, которая будет включать в себя наземные операции на территории Мексики, но окончательное решение о ее проведении еще не принято.

Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
