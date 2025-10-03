Венесуэла заявила о пролете американских боевых самолетов около побережья

Системы противовоздушной обороны Венесуэлы зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США вблизи побережья страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра обороны Владимира Падрино.

«Я осуждаю эту военную провокацию перед всем миром. Это большая угроза», — сказал Падрино в эфире государственного телевидения.

Он не уточнил, когда произошли вылеты и нарушили ли самолеты воздушное пространство Венесуэлы. По словам Падрино, президент Николас Мадуро отдал распоряжение на ответные действия, при этом министр обороны не привел подробности.

В начале сентября президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении судна из Венесуэлы, перевозившего наркотики. Тогда были убиты 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua, который Вашингтон внес в список террористических организаций. Как уточнил госсекретарь Марко Рубио, корабль был уничтожен в южной части Карибского моря.

15 сентября США нанесли второй удар по перевозившему наркотики судну из Венесуэлы в международных водах. Трамп сообщил, что в результате удара погибли трое мужчин из числа «террористов», никто из американских военных не пострадал. Он также заявил, что картели наркоторговцев представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и жизненно важным интересам США.

20 сентября Трамп сообщил, что США нанесли новый удар по связанному с наркотрафиком судну в международных водах. В результате удара были убиты трое мужчин.

Мадуро после второго удара заявил, что США угрожают стране войной и пытаются установить марионеточный режим. В августе на фоне наращивания американского присутствия Мадуро объявил о всенародной мобилизации в Боливарианскую национальную милицию.