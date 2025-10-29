Мексика вызвала посла США после ударов по судам «наркотеррористов»

С американским послом провели беседы главы МИД Мексики и военно-морского ведомства, отметив необходимость спасения жизней и уважения суверенитета на море. Встреча прошла на фоне продолжения атак США по судам «наркотеррористов»

Рональд Джонсон (Фото: U.S. State Department)

Посол США в Мексике Рональд Джонсон был вызван на встречу с Секретариатом иностранных дел и Секретариатом военно-морского флота Мексики, сообщается в Х внешнеполитического ведомства страны.

На встрече со стороны Мехико присутствовали канцлер иностранных дел Хуан Рамон де ла Фуэнте и секретарь военно-морского флота, адмирал Раймундо Педро Моралес Анхелес. Беседу провели по указанию президента Клаудии Шейнбаум.

«В атмосфере дружелюбия стороны сошлись во мнении, что главным приоритетом является спасение человеческой жизни на море, а также полное уважение национального суверенитета, подтверждая приверженность взаимопониманию и сотрудничеству, которые исторически характеризовали отношения между двумя странами», — сказано в сообщении.

Встреча прошла на фоне проводимых американской стороной атак по кораблям, связанных с перевозкой наркотиков. Подобные операции продолжаются с сентября. 28 октября глава Пентагона Пит Хегсет заявил об ударах по четырем лодкам, перевозившим наркотики, в результате 14 «наркотеррористов» погибли, один выжил — его спасением занималась в том числе мексиканская сторона.

В основном целями атак против «наркотеррористов» становятся суда и лодки, связанные с Венесуэлой. На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что США перейдут к ударам по суше после атак с кораблей, чтобы остановить поток наркотиков в страну из Венесуэлы.

В середине сентября президент республики Николас Мадуро заявил, что США угрожают Венесуэле войной и пытаются установить марионеточный режим в стране. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в октябре отмечал, что Соединенные Штаты используют тему наркоторговли в качестве повода к началу войны. На фоне этой ситуации Москва и Каракас ратифицировали договор о стратегическом партнерстве.