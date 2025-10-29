 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мексика вызвала посла США после ударов по судам «наркотеррористов»

С американским послом провели беседы главы МИД Мексики и военно-морского ведомства, отметив необходимость спасения жизней и уважения суверенитета на море. Встреча прошла на фоне продолжения атак США по судам «наркотеррористов»
Рональд Джонсон
Рональд Джонсон (Фото: U.S. State Department)

Посол США в Мексике Рональд Джонсон был вызван на встречу с Секретариатом иностранных дел и Секретариатом военно-морского флота Мексики, сообщается в Х внешнеполитического ведомства страны.

На встрече со стороны Мехико присутствовали канцлер иностранных дел Хуан Рамон де ла Фуэнте и секретарь военно-морского флота, адмирал Раймундо Педро Моралес Анхелес. Беседу провели по указанию президента Клаудии Шейнбаум.

«В атмосфере дружелюбия стороны сошлись во мнении, что главным приоритетом является спасение человеческой жизни на море, а также полное уважение национального суверенитета, подтверждая приверженность взаимопониманию и сотрудничеству, которые исторически характеризовали отношения между двумя странами», — сказано в сообщении.

Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей
Политика
Дональд Трамп

Встреча прошла на фоне проводимых американской стороной атак по кораблям, связанных с перевозкой наркотиков. Подобные операции продолжаются с сентября. 28 октября глава Пентагона Пит Хегсет заявил об ударах по четырем лодкам, перевозившим наркотики, в результате 14 «наркотеррористов» погибли, один выжил — его спасением занималась в том числе мексиканская сторона.

В основном целями атак против «наркотеррористов» становятся суда и лодки, связанные с Венесуэлой. На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что США перейдут к ударам по суше после атак с кораблей, чтобы остановить поток наркотиков в страну из Венесуэлы.

В середине сентября президент республики Николас Мадуро заявил, что США угрожают Венесуэле войной и пытаются установить марионеточный режим в стране. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес в октябре отмечал, что Соединенные Штаты используют тему наркоторговли в качестве повода к началу войны. На фоне этой ситуации Москва и Каракас ратифицировали договор о стратегическом партнерстве.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мексика США Тихий океан наркотики Венесуэла
Материалы по теме
В Рио-де-Жанейро вспыхнули бои полиции и наркомафии с дронами
Политика
Трамп сообщил об уничтожении «огромной» подлодки с наркотиками
Политика
Посол Венесуэлы обвинил США в выборе темы наркотиков как казус белли
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о свободе передвижения Политика, 08:57
В Симферополе загорелись горюче-смазочные материалы после атаки БПЛА Политика, 08:55
Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован Политика, 08:51
Власти Ямайки объявили страну зоной бедствия после урагана Общество, 08:41
У семьи арестованного экс-мэра Сочи изъяли более ₽65 млн Общество, 08:37
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Новая социальная сеть от OpenAI составит конкуренцию TikTok. Вот почемуПодписка на РБК, 08:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Подросток с друзьями угнал машину и в попытке скрыться от ППС попал в ДТП Общество, 08:26
Как научиться управлять — опыт владельца компании с выручкой 200 млн руб. Образование, 08:24
Богомаз заявил о повреждении производственного помещения после атаки БПЛА Политика, 08:21
«США строят барьеры, а Китай их рушит»: станет ли Пекин магнитом для умовПодписка на РБК, 08:13
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию Политика, 08:12
Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь Политика, 08:10
Россиян ожидает трехдневная рабочая неделя в начале ноября Общество, 08:08